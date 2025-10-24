「カップの外側は議論の末に従来のデザインを踏襲しました。『お湯を注ぐだけ』との表記のみを加えています」と話す永谷園の小田友紀子さん＝東京都港区

永谷園が消費者のライフスタイルの変化に対応して開発した「カップ入り お茶づけ海苔」が好評だ。商品企画を担当した永谷園の小田友紀子（おだ・ゆきこ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）

フリーズドライのご飯が入り、お湯を注ぐだけでなじみの味が楽しめる。「夫婦共働きや高齢、単身世帯の増加に伴い、自宅でご飯を炊く人が減っています。食べたらホッとできるお茶漬けを手軽に味わえる商品があれば消費者に喜んでもらえると考えました」

おいしさの決め手となるご飯は新製法「加圧高温炊き」でコメの弾力と甘みを引き出した。「炊いてそのまま食べるとおいしいけどフリーズドライにすると『いまいち』というコメや、その逆のコメもありました。相当数のコメで試し、傾向をつかんでいきました」

お茶づけ海苔は1952年発売のロングセラーだ。抹茶、塩などの調味料、あられ、のりとシンプルな材料でつくられている。「原点に返り、どういう商品かを『学ぶ』という取り組みも行いました。それぞれの材料のこだわりを確かめ、新商品に生かしています」

「カップ入り さけ茶づけ」も同時発売。2024年9月の販売開始から約10カ月で合計の出荷数は1千万個に達した。希望小売価格は260円。

「一般的な新商品は売り出し時にバイヤーにいろいろ説明しますが、『カップ入り』はその必要がなく、一言二言で通じたのが面白かったです」。小田さんは東京都出身、36歳。