「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

楽天から１位指名を受けた藤原聡大投手（２１）は花園大から初のプロ野球選手となった。「まさか１位で呼ばれるとは思ってませんでした」。パブリックビューイングに集まった１１０人の部員や両親らの前では涙を浮かべ、感謝を伝えた。

最速１５６キロの直球が最大の武器。水口高で３年の春から投手に転向し、今秋に評価を急上昇させた。「真っすぐに自信を持っている。１６０キロを目指して頑張ります」。これがゴールではない。大きな夢を掲げた。

ドラフト前日の夜は寝られなかったが「何も考えないぐらい考えたら、寝られました」。日課はゴミ拾い。甲賀リトルシニア時代の恩師である戸田監督の教えを今まで実践してきた。この日も行う予定だったが「清掃員の方がきれいにしてくれていて、拾うゴミがなかったです」。日頃の行いと努力でドラフト１位をつかんだ。

仙台どころか、東北にも訪れたことはないという。仙台のイメージは「牛タン。大好きです」と満面の笑み。当然、先発でも中継ぎでも準備はできている。「任された場所でタイトルを取れるぐらいの選手になりたい。とにかくチームの勝利につながる投球ができるように頑張る」。うっすらと浮かべていた涙は時間の経過とともに、なくなっていた。笑顔いっぱいで、杜（もり）の都のスターになる。

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日生まれ、２１歳。三重県出身。１７８センチ、７３キロ。右投げ右打ち、投手。玉滝小１年時に阿山ブルーファイヤーズで野球を始め、阿山中では甲賀リトルシニアでプレー。水口高では１年秋からベンチ入りし遊撃手を務めたが、３年春から投手に転向。花園大では１年春からベンチ入り。リーグ通算２０勝。