¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÄÔÍÛÂÀ¤¬Ãª¶¶¹°»ê¤È¤Î£Ö£±Àï¤Ë¹þ¤á¤¿·è°Õ¡Ö°ì¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤»¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£±·î£²Æü´ôÉìÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤È¤Î£Ö£±Àï¤ËÎ×¤à£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¿·À¤Âå¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤Îà»ÈÌ¿á¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥²ó¤¹¤ë¤ÈÃª¶¶¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë»ØÌ¾¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃºÇ¸å¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÃª¶¶¹°»ê¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£Ãª¶¶¹°»ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é²¶¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ë¾å¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÇ¯Æâ¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÁª¤ó¤À¡£ÄÔ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ï²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÇÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Û¤É²¶¤â¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¡£²¶¤âà¤¢¤Î¿Íá¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¸«¤¿¤¤¤·¡×¤È¶ñÂÎÌ¾¤³¤½½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°úÂà»î¹ç¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡º£¤Î¼«Ê¬¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Ãª¶¶¤ÎºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÔ¤Ê¤ê¤Î²ðºø¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤À¡£¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¤³¤È¤Ïº£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¸½¾õ²¶¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÃª¶¶¹°»ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¡ÖÌ¤Íè¤ÏÂ÷¤·¤¿¤¾¤È¡¢°Â¿´¤·¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²¾¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï²ñ¼Ò¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤è¤È¡£Àï¤¤¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤âÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Ý¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÔËÌ¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ç²¶¤¬Éé¤±¤¿¤éÌ¤Íè¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤½¤ó¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬Ãª¶¶¹°»êºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥¹¥é¡¼ÄÔÍÛÂÀ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Á¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤È¤·¤Æà¤¢¤Î¿Íá¤È¤Î»î¹ç¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÉÕ¤±¿Í¤âÌ³¤á¤¿ÄÔ¤¬Ãª¶¶¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¡¢±¿Ì¿¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£