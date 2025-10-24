ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤¬¼Õºá¡¡¤½¤â¤½¤â¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ø¤ÎàË½¸Àá¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Â£ÓÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ç¤ÎË½¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡££Â£ÓÄ«Æü¤â£²£±Æü¤ËÅÄ¸¶»á¤ËÂÐ¤·¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÈ¯¸À¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï£¹£±ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÎË½¸ÀÁûÆ°¤Ç£Í£Ã¤Î»ñ¼Á¤òÌä¤¦À¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÏ¿ÈÖÁÈ¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡££Â£ÓÄ«Æü´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤ò·ù¤¦ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ²á·ã¤ÊÊª¸À¤¤¤ÇµÄÏÀ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÈÖÁÈ¤¬à·ãÏÀá¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯¸À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¸¶»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¤Î»Ê²ñ¤ò£³£·Ç¯¤âÌ³¤á¡Ê¤½¤Î¸å£Â£ÓÄ«Æü¤Ë°Ü¹Ô¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë£²£±Ç¯´Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¿Í¤Ë¡ØÈ¯¸À¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ï£²£¶Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏµÙ»ß¡£¼¡²ó¤Ï£±£±·î£²ÆüÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¸åÅÄ¸¶»á¤Ï»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£