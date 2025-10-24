「下半身気になる」→【ユニクロ】で解決！ 40・50代に推せる♡「カーブパンツ」

下半身が気になるからと、ついワイドパンツを手に取りがちな人も多いはず。そんな人こそ試してほしいのが「カーブパンツ」。いつものワイドパンツからシフトするだけで、いつものコーデの鮮度がぐっと上がるはず。【ユニクロ】なら、スウェットタイプやコーデュロイ素材など種類も豊富。きっと自分にぴったりな一本が見つかるはず。穿くだけで今っぽく見えるカーブパンツを、秋冬のワードローブに加えてみて。

ラフなのにすっきり見え！ 大人のスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

スウェットカーブパンツは「なめらかな肌ざわりで上質感を演出」（公式サイトより）してくれるうえに、すっきり見えを叶えてくれそうな優秀アイテム。ラクなのにきちんと感もキープしつつ、都会的な印象に引き寄せてくれるはず。ハリ感のある素材が脚のラインを拾わず、カーブラインで自然に体型をカバー。ブラックやナチュラル、ブラウンなど落ち着いたトーンの5色展開です。

秋冬のおしゃれを格上げ！ コーデュロイ素材のカーブパンツ

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」\3,990（税込）

温かみのあるコーデュロイ素材のカーブパンツ。テーパードを利かせたカーブシルエットおかげで、カジュアルながらも、きちんと見えにも効果的。ニットやシャツを合わせれば、秋冬の大人カジュアルを上品にアップデートしてくれるかも。カラーは、オフホワイト、ダークブラウン、グリーン、ネイビーの4色展開です。

ストレスフリーにおしゃれを楽しめそう！ コットンカーブパンツ

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」\4,990（税込）

アンクル丈でダボつきにくく、すっきりとした着こなしができるカーブパンツ。公式サイトによると、「パネル切り替えを入れる事で立体的なシルエット」になっていて、きれい見えにもひと役。丸みを帯びたシルエットが下半身を自然にカバーしてくれるはず。深みのあるグリーンを選べば、黒よりも重たくなりすぎず、いつものコーデの鮮度を上げてくれそう。

カジュアルすぎない美シルエットのデニムパンツ

【ユニクロ】「カーブパンツ」\4,990（税込）

コットン100％のこちらのデニムパンツは、裾に向かって細くなるテーパードシルエット。ほどよくゆとりのあるラインだから、ミドル世代の下半身カバーにもぴったり。シンプルなトップスに合わせても、ほどよいカーブシルエットがアクセントになりそう。シーズンレスで穿けるので、ニットやシャツと合わせたりいろいろなスタイリングを楽しめるはず。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase