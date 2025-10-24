巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指すことが決まった岡本和真内野手（２９）を巡って２２日（日本時間２３日）、早速米国でも注目度が急上昇した。ＭＬＢ公式サイトでは今オフ注目のＦＡ選手トップ３０を発表して、岡本は３０位にランクイン。移籍先候補にはカブス、メッツ、ヤンキースの名前が挙がった。ニューヨークメディアからも岡本を高く評価する声が上がった。

「ＯＫＡＭＯＴＯ」のメジャー挑戦のニュースは米国でも話題になった。ＭＬＢ公式サイトでも「日本のスター・岡本和真がポスティングへ」というタイトルで記事を公開し、２３年ＷＢＣ決勝の米国戦でフリーランド（ロッキーズ）から本塁打を放ったことなどが紹介された。

本塁打王３度のパワー、一、三塁に左翼も守れるユーティリティー性から多くの球団が興味を示すことは確実だ。ＭＬＢ公式サイトの「今オフ注目のＦＡ選手トップ３０」では３０位にランクイン。早速、獲得候補球団にはカブス、メッツ、ヤンキースの３球団が挙がった。「ＭＬＢの投手の速球に対応できるかは疑問」、「日本では一塁より三塁がメインだったが、ＭＬＢのチームが彼をホットコーナー（三塁手）として見るかは不明」など課題も指摘されたが、名門球団の名前が取り沙汰されるのも、実力の証明といえそうだ。

さらにニューヨークの地元局「ＳＮＹ」（電子版）では、「メッツとヤンキースがこのオフシーズンに一塁手を探している中で、とても興味深い名前が浮上した」と岡本を紹介。ヤクルトからポスティングされることが濃厚な村上宗隆内野手（２５）とも比較し「岡本は村上よりも守備力があり、３度のゴールデン・グラブ賞（三塁手で２度、一塁手でも１度）に輝いた。２人が共通する点はパワーがある」として、三振が岡本の方が少ないことも説明した。ヤ軍は一塁手のゴールドシュミットが今季限りの１年契約で、メ軍の一塁手・アロンソも来季の契約を破棄してＦＡとなる見込みとされている。

なお、村上は２５歳と岡本より若く、ＭＬＢ公式サイトのランキングでも７位。候補球団にはドジャース、マリナーズ、ヤンキースが挙げられた。今オフは一、三塁を守る選手ではブレグマン（Ｒソックス）、ベリンジャー（ヤンキース）、アロンソ（メッツ）、スアレス、ネーラー（ともにマリナーズ）ら多くの実績ある選手がＦＡ市場に参戦するとみられる。岡本の注目度は、そんな実績ある選手に早くも肩を並べている。

【カブス】

開幕からトッププロスペクトのショーを正三塁手に抜てきしたが、メジャーの壁にはね返され打率２割２分６厘、１３本塁打と期待を裏切った。打てる三塁手を獲得すべきという声は大きく、岡本はピタリと当てはまる。一塁ブッシュは確定。外野手もタレント豊富で、獲得なら三塁の一択になる。

【メッツ】

正三塁候補のバティが右腹斜筋負傷でＩＬ入りしており、来季序盤が不透明。ユーティリティーのビエントスがバックアップ要員だが、三塁守備に不安を抱える。また今季３８本塁打した一塁のアロンソが、オプトアウト（契約破棄）してＦＡになり再契約できるか不透明であり、両ポジションを兼務できる岡本は願ってもない存在。

【ヤンキース】

一塁のゴールドシュミットがＦＡで退団見込みで、中軸を担う一塁手が不在になる。現三塁手のマクマーンについてもキャッシュマンＧＭが「来年もそうとは限らない」と発言しており、再編成を示唆している。人件費総枠に余力があり、日本マーケットを重視する方針もあり、岡本は欲しい人材。