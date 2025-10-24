◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人は２３日、「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」で鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）を１位指名した。社会人ＮＯ１左腕の一本釣りに成功した阿部慎之助監督（４６）は「球界を代表する投手になれる」と先発ローテ入りと、完投型の投手への成長に期待を寄せ、竹丸も息の長いプレーヤーになると意気込んだ。巨人は支配下６人、育成５人の総勢１１人を指名。支配下上位３選手を投手で固め、再建への意思を明確にした。

夢の舞台にたどりついた。竹丸は、会見場に足を踏み入れると、まばゆいフラッシュを浴びながら胸を張った。埼玉・狭山市内の鷺宮製作所・狭山事業所で巨人からの単独１位指名を受けた。くりっとした目、かわいらしい顔付きとは裏腹に、淡々と言葉を紡いだ。「ドラフト１位という高い評価をしていただけてとてもうれしいです。１０年間１軍で活躍できるような選手になりたいと思っています」と息の長い選手になる誓いを立てた。

目指すは左のエースで“完投王”だ。阿部監督からは「完投できる投手になってほしい。将来的なことを見据えて伸びしろもある。そうなってほしいという僕の大きな希望」と指令を受けた。今季のチームは山崎、赤星のわずか２完投だけで先発陣で貯金をつくれなかったこともＶ逸の原因の一つ。左の先発についても横川、井上らはいるものの、頭数は不足しており、早速の先発ローテ入りも期待される。

「今まで完投っていうのが片手に収まるぐらいしかない」と語りながらも細身の体をしなやかに使い、最速１５２キロの直球に「カウント球としても、空振りを取れる球としても使えますし、自分の軸となるボールの一つ」と語るチェンジアップにスライダー、カットなど多彩な変化球を意のままに操る左腕。「これからしっかりスタミナをつけてやっていきたい」。監督の期待に応える覚悟を口にした。

一気にプロの舞台への扉が開いた。「一番は野球をやめなかった。それに尽きると思います」。広島・崇徳では３年夏も背番号１０で「高校でやめようと思っていた」。しかし、当時の監督の勧めで城西大に進学してプレーは続けた。リリーフでの登板が多かったが、社会人になって先発に本格的に挑戦した。同社の幡野一男監督（５６）は「潜在能力をすごく持っている。本人が自覚して努力して一歩ずつ上がっていけばいいかなってところで一気に花咲いた」と語る。トレーニングに打ち込み、筋力もアップ。先発で７回１失点と好投した７日のＪＡＢＡ東京都企業秋季大会準決勝・ホンダ戦では自己最速を２キロ更新する１５２キロを計測するまで成長。「改めてプロを意識し出したのは今年に入ってスカウトの方が見に来てくださるようになってから」。一気に力を伸ばし、０３年自由枠の内海哲也（東京ガス）以来、２２年ぶりとなる社会人左腕での巨人１位指名となった。

自身は好きな球団も、好きな選手もいないとクールに語る。父が阪神ファンのため、対戦したい打者には「今年のホームラン王ですし、佐藤輝明選手ですかね」と掲げた。「毎年安定してチームの貯金をつくれる投手になりたい」。少しでも長くマウンドに立ち続ける。（水上 智恵）

▼Ｇ社会人投手１位は７人目 巨人１位指名は鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸。巨人が１位（最上位）指名した社会人投手は（★は左投手。内海、野間口は自由獲得枠）

年 投 手 所 属

７６ 藤城 和明 新日鉄広畑

８８ 吉田 修司★拓銀

９６ 入来 祐作 本田技研

９９ 高橋 尚成★東芝

０３ 内海 哲也★東京ガス

０４ 野間口貴彦 シダックス

２５ 竹丸 和幸★鷺宮製作所

竹丸が７人目。左腕は０３年内海以来、２２年ぶり４人目。また、鷺宮製作所の選手で指名されたのは１０人目。１位は竹丸が初めて。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）

▽生まれ

２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。

▽サイズ、投打

１７９センチ、７５キロ。左投左打

▽球歴

小学２年から野球を始める。広島・崇徳では２年秋に初めてベンチ入り。３年夏は背番号１０で４回戦の広島国際学院戦に先発するも、４回１失点でチームは敗退。城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）の成績。鷺宮製作所では今年３月の「ＪＡＢＡ東京大会」ではＪＦＥ東日本との準決勝に先発し、８回２失点。初優勝に貢献。

▽趣味

睡眠

▽ニックネーム

ちょけ