◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

日本ハムに２位指名された大院大のエドポロケイン外野手（２２）は大阪・吹田市の同校で会見し、万波、水谷とのクリーンアップ形成を誓った。「若い選手が多くて強い。同じハーフの万波選手、水谷選手はすごいと思っている」と対面を心待ちにし「本塁打にこだわりはないけど、飛距離に自信はあります」と胸をたたいた。

父がナイジェリア人で母は韓国人。１９０センチ、１０１キロの恵まれた肉体を誇り、この日、同校へ祝福に訪れた兄・キング（２４）は総合格闘家として活躍している。元近鉄、阪神の大院大・中村良二監督（５７）は「ボールが果てしなく飛ぶ。（元近鉄）ブライアントに近いぐらい」と、猛牛軍団の伝説の助っ人に思いをはせた。

日本航空時代は指名漏れも味わい、この日は４年前を思い出して涙を流した。「いろんな人たちに支えられて、家族の支えがあってここまで来られた。歴史に名を残す選手になりたい」。新庄監督好みの“身体能力お化け”が、北の大地にやって来る。（表 洋介）