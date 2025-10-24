コンプライアンス上の問題行為を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が２３日、日弁連に人権救済を申し立てた。この日、代理人を務める菰田優弁護士が司法記者クラブで会見。処分の根拠となった行為の具体的な説明がなされず、謝罪ができなかったとして「やったことの答え合わせをさせてほしい」などと主張した。一方、日テレ側は手続きに問題がなかったと反論し、申し立てに抗議した。

レイ法律事務所・河西邦剛弁護士はスポーツ報知の取材に、今後の見通しなどについて語った。

人権救済申し立てがなされた後は、その事案が「そもそも人権侵害または、そのおそれがあるかどうか」ということをチェックする「簡易審査」が行われ、一般的に２〜３か月かかると言われている。

その後は「予備審査」で国分さんから直接話を聞くなどして、本格的に調査をする必要が認められると「本調査」に移行する。本調査は、事件委員長を筆頭にした複数人による専門チームが設置され、場合によっては調査に数年を要するケースもある。

今回のケースは組織の様々な人が関わる問題で、日本テレビ側の国分さんに関わるコンプライアンス事案の調査内容や発表方法が適切だったかを調べなければならないので、数年単位の期間を要する可能性は十分にあると言える。

人権侵害が認められる場合になされる「警告」や「勧告」はいずれも法的強制力を持たないので、刑罰や謝罪義務、賠償義務が生じたりすることはない。国分さんの狙いとしては、自身の名誉回復や、ＣＭの違約金などの交渉材料の布石とする可能性はある。ただ、日弁連から「日本テレビの調査や発表方法が適切ではなかった」と勧告がなされたとしても、そのことと国分さんのコンプライアンス違反行為と本質的には別問題で、双方を切り分けて考える必要がある。（談）