◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

オリックスから２位指名された大阪桐蔭・森陽樹（はるき）投手（１８）は、将来的な目標として「沢村賞を取りたいと思っている。それに向けて頑張っていきたい」と掲げた。１９０センチの長身から投じる最速１５３キロの直球が武器で、西谷監督も「まだまだ持っている力の半分も出せていない。無限大の可能性を持っているピッチャー」と評する金の卵だ。

目標は同僚になる山下。「いろいろ吸収したい」と目を輝かせ、自身の未来予想図を描いた。「投手でいったら一番大きなタイトルが沢村賞。高校に入ってプロにいきたいと思った時からずっと取りたいと思っていた」。母校の先輩で同姓でもある森友哉とのバッテリーには「まだまだそのレベルに達していない」と言いながら、目を輝かせた。

同校のドラフト指名は８年連続。２本柱で切磋琢磨（せっさたくま）してきた中野は惜しくも指名漏れとなったが、西谷監督は「気持ちの非常に強い子。また明日（２４日）からしっかりやってくれると思う」と背中を押した。歴代の卒業生と比べても計り知れない潜在能力を持っているという森。名門から羽ばたき、憧れの世界に飛び込んでいく。（中野 雄太）