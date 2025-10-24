◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

阪神・藤川監督が、残り福で１年前からの思いを結実させた。１位指名で広島、日本ハムと競合の末に、創価大・立石の交渉権を獲得。３番目に右手でくじを引き、「最高です。しばらく先までタイガースは明るくなりました」と満面の笑みを浮かべて、ガッツポーズをつくった。

昨秋ドラフトは即戦力投手を狙い、外れ１位で伊原を獲得。「昨年のドラフトの時から、今年はもう立石君で」。すべては、意中のスラッガーの存在を念頭に置いたものだった。魅力についてはスイングスピードなどを踏まえ、「野球の技術がすべて素晴らしい」と称賛。リーグ優勝に導いた３番・森下、４番・佐藤輝、５番・大山の不動のクリーンアップを引き合いに「うちのドラフト１位トリオに割って入れるように」と、高い期待を込めた。

２５日に敵地でソフトバンクとの日本シリーズが始まる。「（立石選手は）タイガースに入ったつもりで、あさってから試合を見てもらいたい。胸を張って、福岡に行きます」。大満足のドラフト会議を終え、２年ぶりの日本一へ、これ以上ない弾みをつけた。（小松 真也）