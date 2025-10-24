◇女子ゴルフツアーNOBUTA GROUP マスターズGCレディース第1日（2025年10月23日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

【Myラッキーチャーム（1）青木 香奈子】大会期間中、「MY ラッキーチャーム」として各選手の勝負アイテム、幸運を呼ぶグッズにスポットを当て4回にわたって連載する。第1回はルーキー青木香奈子（25＝マイナビ）の持つ愛犬の写真が印刷されたヤーデージブックカバーを紹介する。

青木香はパンツのポケットからヤーデージブックを取り出し「いつもこれを見て飼っている犬を思い出すんです。今日も苦しい時に見て元気をもらいました」とほほ笑んだ。

宮崎の実家で飼っている2匹のシュナウザー、クルミ（6歳のメス）とジロー（4歳のオス）と触れ合う時間が格好の癒やし。シーズン中はなかなか会えないが「犬と会うために1日だけ帰ることもある」と言う。

以前はキャディーバッグにつけたシュナウザーのぬいぐるみを見て思い出していたが、今オフに2匹の写真が印刷されたヤーデージブックカバー2種類を友人に作製してもらった。オレンジ色はクルミ、黄色はジローの写真が印刷され、試合ごとに使い分けている。

「クルミちゃんはおととい（21日）誕生日だったのでプレゼントに服を買った。その分も稼がないと」。初日は78位と出遅れたが、2匹のためにも予選通過を目指す。（福永 稔彦）

◇青木 香奈子（あおき・かなこ）2000年（平12）4月11日生まれ、宮崎県出身の25歳。10歳でゴルフを始める。宮崎日大高卒。24年のプロテストに6度目の挑戦で合格。インスタグラムのフォロワーは10万人以上。1メートル66、55キロ。