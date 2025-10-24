¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ûº´µ×´Ö¡¡MR1°Ì¤Î¼ÂÎÏÈ¯´ø¡¡¡È»ØÄêÀÊ¡É¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ÖÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼NOBUTA¡¡GROUP¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î23Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¤¬¼ÂÎÏÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡È»ØÄêÀÊ¡É¤Î¼ó°Ì¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡15ÈÖ¤Ç¤Ï»Ä¤ê55¥ä¡¼¥É¤Î3ÂÇÌÜ¤òSW¤Ç¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤»¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¢¥®¥å¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥ó¥¶¥¤¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤ó¤À¡£Æ±ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤ÎÀ¾Â¼¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Í¥ºÚ¤Á¤ã¤ó¤È²ó¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£