

ドイツ鉄道の新型客車「ICE L」（撮影：橋爪智之）

2025年10月17日、ドイツ鉄道（DB）は最新の客車列車「ICE L」を正式に発表した。

15年に開発がスタートしてから約10年の歳月を経て、ついに正式デビューとなった同車は、今年12月14日の冬ダイヤ改正から、まずベルリン―ケルン間で営業運行を開始する予定だ。

「新型車は安定運行に貢献」

ベルリン東駅で開かれた新車発表会には、ドイツ鉄道CEOのエヴェリン・パッラ氏、ドイツ鉄道長距離部門理事のミハエル・ペーターソン氏、ドイツ連邦運輸大臣のパトリック・シュニーダー氏、車両を製造したタルゴ社（スペイン）会長のカルロス・デ・パラシオ・イ・オリオール氏が出席した。パッラ氏は、「近年、私たちは一貫して車両を近代化し、多くの新しい高速列車を取得してきたが、新しいICE Lは乗客の快適性と信頼性の向上に明確に取り組んでおり、安定運行に貢献するだろう」と語った。

このICE Lのプロジェクトが始まった当時、高速列車「ICE」以外の長距離列車には、2階建てのインターシティ（都市間優等列車）用「IC2」客車と、146.5型・147.5型電気機関車（いずれも旧ボンバルディア＝現アルストム製）が導入されていた。しかし、これらは国際運用には適しておらず、最高速度も時速160kmと平凡であったため、より高速で走ることができ、かつ国際運用にも使用可能な新型車両の導入が求められていた。

こうしたなか、新型車両の入札が開始され、19年にタルゴ社が受注を獲得した。

ドイツ鉄道がタルゴ社と車両導入契約を締結するのは、1994年に導入した夜行列車用客車（すでに引退）に続く2回目のことだった。

契約内容は23本の中速列車（最高時速250kmまでの列車）で、最初の契約額は5億5000万ユーロ（約972億円）相当となるが、これを単純に編成数で割ると、1編成当たり2400万ユーロ（約42億4200万円）となり、機関車「ヴェクトロン」と客車「ヴィアッジョ」（オーストリアのレイルジェットで使用実績がある客車）の組み合わせを提案したシーメンスや、同等のICEと比較すれば安価な契約額となった。また、オプションを含めた枠組みの中では、最大で100本まで追加することが含まれている。

この時点では、客車の老朽化が深刻な問題となっていたベルリン―アムステルダム間の国際列車「ユーロシティ（EC）」を置き換えることが主目的であったため、当初のプロジェクト名では「ECx」と呼ばれていた。



車庫に停車中の「ICE L」。スペイン・タルゴ社製だ（撮影：橋爪智之）

タルゴ社独自技術の連接・低床車

新型客車は、タルゴ社独自の技術として知られる1軸連接式客車をベースにした「タルゴ230プラットフォーム」を採用し、最高速度は時速230km。編成には機関車1両と推進運転用の制御客車を含む。タルゴ230プラットフォームは、デンマークやブルガリア、エジプトが納入契約を結んでおり、民間のフリックストレインも交渉中であることが伝えられるなど、高い期待を集めている車種だ。



ベルリン東駅での新車発表会であいさつするドイツ鉄道のエヴェリン・パッラCEO（撮影：橋爪智之）



段差の少ない乗降口（撮影：橋爪智之）

21年には、名称をECxから、高速列車ICEグループの一員となる「ICE L」に改めた。LはLow Floor（低床）を意味し、車椅子対応の入口を含め各車両の乗降口の高さは76cmに揃えている。ホームの高さは、欧州内の鉄道各路線で揃っていないため、バリアフリーの観点で乗降口の高さをどうするかという問題が常に付いて回るが、ICE Lは低いホームに対応した。

タルゴ型車両の特徴である連接構造を採用している関係で、1両当たりの車体の長さは短い。編成前後に連結される運転室付き制御客車と、機関車の後ろにあたる客車が全長18.3mなのを除けば、各車の全長は13.3mと一般的な客車の約半分しかない。

このため、1編成は17両と多数の車両で構成されるが、編成全長は機関車を含めても255.8mで、これは一般的な客車列車でいえばだいたい9両分の長さになる。2編成を連結しての運転は考慮していない。編成定員は562人（1等車85人・2等車477人。食堂車の座席12人分を除く）だ。



ICE Lは1両当たりの長さが短い連接車だ（撮影：橋爪智之）

各車両間はタルゴ型車両の特徴である1軸連接台車となっており、車高も低い。一方で、編成前後に連結される客車だけは通常のボギー台車となっている。機関車との連結や、走行安定性を考慮してこのような構造になったと考えられ、このため屋根の高さが車端部は3.8mあるのに対し中間部は3.6mとかなり異なっている。ただ、屋根の低い中間部分は車高そのものが低いので、車内で圧迫感を感じるということはない。



編成端の台車部分は独特な外見となっている（撮影：橋爪智之）

バリアフリー完備、食堂車も連結

実際に車内へ入ってみると、通常の車両と比較して車体が短いため、部屋の空間が小さく個室のような印象を受けるものの、圧迫感は感じられない。車高が低いので、走行すれば車窓風景もほかの車両とは違った印象を受けるかもしれない。

車内は1等車が2列＋1列、2等車が2列＋2列の座席配列で、一部に大型のテーブルを備えた向かい合わせの席を設けている。このほか、家族向けのコンパートメントもある。欧州の鉄道車両は窓のサイズと座席の配置が合わず、窓側なのに柱で車窓が見えない車両が多い中、この車両は座席と窓の配置がきちんと合っており、好感が持てる。



2等車の座席（撮影：橋爪智之）

座席の生地は、これまでの優等列車で使用されていた革素材ではなく通常のモケットが採用された。座席の生地に関しては好みが分かれる部分であろうが、実際に座ってみた感想は掛け心地もよく、材質が変わったことによる問題はないという印象だ。

窓には、近年の車両に増えている携帯電話の電波を通しやすくする特殊なガラスを採用している。また、時間の経過とともに色調が変化する車内照明も、ICE 4に引き続いて採用された。

中間に1両ある車椅子対応車両は、合計3台の車椅子を同時に載せることが可能で、乗降口から車椅子対応トイレ、客室へとつながる動線もすべて対応した設計だ。新車発表会には、車椅子利用者や視覚障害者も招待され、乗降口から客室へ至るまでの段差や、移動しやすさなどを入念にチェックしていた。以前、高速列車「ICE 3neo」が導入された際、段差やドア幅などが車椅子対応になっていないとの批判を受けたが、ICE Lでは実物を確認してもらうために、関係者が招待されたようだ。



13号車に設けられた車椅子スペース（撮影：橋爪智之）

また、他のICEと同様に食堂車が連結されている点も注目だ。当初の計画では、ベルリン―アムステルダム間など、比較的長時間を走る国際列車への導入が予定されていたため、IC2客車では省略された供食設備が必要と判断されたようだ。

厨房を覗いてみると、さすがに電熱器は設置されていなかったが、電子レンジ以外にオーブンが設置されており、簡単なグリルは可能となっている。ただし、残念ながらビールサーバーは設置されておらず、説明では瓶ビールのみの提供とのことだった。



食堂車のテーブル部分は12席ある（撮影：橋爪智之）

「国際列車」運転は当分できず

大きな期待を背負っての門出となったICE Lだが、懸念材料がないわけではない。



ICE Lの発表会はベルリン東駅7番線を閉鎖して行われた（撮影：橋爪智之）

ICE Lは当初、23年からの営業運行を目指し開発が進められていた。しかし、運行認可の取得が遅れるなどの事情で、当初の計画から約2年も遅れてしまった。

しかも、当初の計画では老朽化したベルリン―アムステルダム間のユーロシティを置き換えることが目的であったものの、25年10月現在で認可取得しているのはドイツ国内のみで、当初の計画が大幅に狂ってしまった。置き換えができなかったアムステルダム方面の列車は、現在ICE 3neoによって運行されている。

導入実績がない車両を導入したことでトラブルが続いたケースは過去に何度か見られ、ドイツ鉄道でもICE TDディーゼルカーで経験済みだ。

また、今回のタルゴ230と直接の関係はないものの、スペイン国内で24年から運行を開始した高速列車AVE S106型車両は、運行開始直後からトラブルが多発し、運休を繰り返すなど大きな問題となっている。納期遅延や運行開始後のトラブルは、その後の運行計画に大きな支障をきたす。このICE Lも試運転では表面化しなかった問題が起きないか、非常に気になるところだ。

同時に契約した機関車の運行と、制御客車を先頭にした推進運転（プッシュプル運転）の許可が下りていない点も課題だ。機関車は運行開始までに許可が間に合わないと判断され、シーメンスからヴェクトロン機関車をリースして運行すると発表されている。推進運転もできないため、12月からの営業運転では、前後に機関車を連結するか、終点で機関車を前後につなぎ変えての運行を余儀なくされる。



ICE Lの運転室付き制御客車（撮影：橋爪智之）



運行開始のためリースされたヴェクトロン機関車（撮影：橋爪智之）

メーカーの先行きにも不安

導入計画にも懸念がある。23年にはオプションを行使し、確定注文23本に追加の56本を加えた計79本・総額14億ユーロ（約2475億円）の大型契約となったが、納期遅延が響き現在は60本へ減らす交渉が行われているとスペインメディアは報じている。納入の遅れは、認可取得の遅れのほか、コロナ禍によるスケジュールの遅延があったとされる。



ベルリン東駅で展示されるICE L（撮影：橋爪智之）

さらに、メーカーのタルゴ社自体も不安材料を抱えている。同社は経営状況が芳しくなく、ガンツ・マーヴァグ社を中心とするハンガリー系コンソーシアムへの身売りを検討していたが、ロシアとの深い関わりが懸念されるハンガリー企業への売却にスペイン政府が猛反発。急遽チェコ政府を通じて同国のシュコダ社による買収が検討されるなど、先行きに不透明さが残る。会社の状況が安定しない場合、この先の納期遅延やメンテナンスのための部品供給に不安を抱えることになる。

運行開始前から、期待と不安の両面で注目されるICE L。12月の営業開始直後を無事に乗り切れるかが、今後のカギとなりそうだ。



（橋爪 智之 ： 欧州鉄道フォトライター）