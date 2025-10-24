¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û½ÂÌî¡¡¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È³°¤·¡Ä¶ìÀï25°ÌÈ¯¿Ê¤â¡ÖÀè½µ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÀ¨¤¯¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼NOBUTA¡¡GROUP¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î23Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç25°ÌÈ¯¿Ê¤Î½ÂÌî¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò2²ó¤â³°¤¹¤Ê¤É¥Ñ¥Ã¥È¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àè½µ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÀ¨¤¯¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ç²¿¤È¤«¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î5»î¹çÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Á°Æü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Çµð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¤±¤É¤½¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÂÑ¤¨¤ë¤«¡¢¼¡¤Ø¿Ê¤à¤«¡Ê¤¬ÂçÀÚ¡Ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¡Ö¿´¤Ë¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£