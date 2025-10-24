ÆüÊÆ¼óÇ¾28Æü¤Ë²ñÃÌ¡¡¹â»Ô»á½¢Ç¤¸å¡¢ÂÐÌÌ¤Ï½é
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊÆÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï23Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬27¡Á29Æü¤ËÅìµþ¤òË¬Ìä¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È28Æü¸áÁ°¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍèÆü¤Ï2019Ç¯6·î¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20Âçºå¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¡¢º£Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿Âè2¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡µÞÂ®¤Ë·³È÷¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ä³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüÊÆ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÆüÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï27Æü¤ÎÅþÃå¸å¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È²ñ¸«¤¹¤ë¡£