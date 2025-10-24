◇東都大学野球最終週第3週 青学大2―0亜大（2025年10月23日 神宮）

2回戦1試合が行われた。青学大が亜大を2―0で下し、1勝1敗とした。来年のドラフト候補に挙がる最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（3年）が3安打完封勝利をマークした。24日の最終戦に勝てば、勝ち点4の9勝3敗でリーグ史上3度目の6季連続優勝。負ければ勝ち点4の8勝3敗で日程を終えた国学院大が6季ぶりの優勝となる。

負ければ優勝を逃す大一番で右腕の鈴木が躍動した。最後を見逃し三振に仕留め、マウンド上で右手を握った。「意地が出たの一言に尽きる」。同じ来秋ドラフト候補に挙がる渡部とのバッテリーで3安打完封。119球を投げ抜いた。

前回16日の東洋大戦は先発して6安打3失点で3回2/3KO。「体が突っ込んで腕が遅れていた。そこをなるべく抑えた。いい形でトップには入れた」。フォーム修正が実り、140キロ台中盤の直球と落差のあるフォークを武器に8三振を奪った。

24日の亜大戦に勝てば史上3校目のリーグ6連覇を達成する。安藤寧則監督は「一生懸命やってほしい。本当にそれだけです」と選手を鼓舞した。（小林 伊織）

▼亜大・正村公弘監督（先発左腕・山城が7回途中2失点の好投も零敗）この秋、一番良かった。明日、全員で（青学大の）連覇を阻止する気持ちで戦う。