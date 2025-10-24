¡ÚÁ°¶¶¶¥ÎØ¡¡G1´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡¡2ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¡¡¸ÅÀ¡¢»ûºê¤È¤ÎºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¤ÇÁÀ¤¦¤ÏÏ¢¾¡
¡¡Á°¶¶¶¥ÎØ¤ÎG1¡ÖÂè34²ó´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£
¡¡Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê¶áµ¦¥È¥ê¥ª¤¬Ãæ¿´¡£µÆÃÓ¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤¬¡¢ÏÆËÜ¤È¸ÅÀ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¤Ï»ûºê¤â¸å¼ê¤Ë¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÆËÜ¡½¸ÅÀ¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¡£µÈÅÄ¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£Æ§¤ß¹ç¤¤¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¸¤Éú¤Î°ì·â¡£
¡¡¡ã1¡ä¸ÅÀÍ¥ºî¡¡¼þ²óÃæ¤Î´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¼å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¹çÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ¤Ø¡£
¡¡¡ã2¡äµÈÅÄÂóÌð¡¡¼«Å¾¼Ö¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥º¤òÂØ¤¨¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸µ¤ËÌá¤¹¡£µÆÃÓ·¯¤ËÇ¤¤»¤ë¡£
¡¡¡ã3¡ä´äËÜ½Ó²ð¡¡µÓ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âºÇ¸å¤âÆ§¤ßÄ¾¤»¤Æ¤¤¤¿¡£1Áö¤·¤¿¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Ã±µ³¡£
¡¡¡ã4¡ä»³¸ý·ýÌð¡¡Â¼ÅÄ·¯¤Î´èÄ¥¤ê¤Î¤ª¤«¤²¡£¼«ÎÏ¤Î´Ö¹ç¤¤¤È°ã¤¦¤Î¤ÇÆ§¤ó¤À´¶¤¸¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã±µ³¤Ç¡£
¡¡¡ã5¡äÏÆËÜÍºÂÀ¡¡È½ÃÇ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ò´Þ¤áÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£»ûºê·¯¤Ë¡£
¡¡¡ã6¡ä±«Ã«°ì¼ù¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£´ØÅì3ÈÖ¼ê¤Ç¡£
¡¡¡ã7¡ä¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¡ÂÎÄ´¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÀ°Õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ã±µ³¤Ç¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã8¡äµÆÃÓ³Ù¿Î¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤ì¤¿¡£¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¹ø¤Î´¶¤¸¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡£¼«ÎÏ¾¡Éé¡£
¡¡¡ã9¡ä»ûºê¹ÀÊ¿¡¡´ßÅÄ·¯¤¬À¨¤¯¥«¥«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆµÓ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ãå¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥µ¥É¥ë¼þ¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¼«ÎÏ¡£