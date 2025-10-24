ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（４５）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）のドジャースとの本拠地でのワールドシリーズ第１戦の先発を新人右腕のトレイ・イエサベージ投手（２２）に託すと発表した。ドジャースはブレーク・スネル投手（３２）が先発することがすでに発表されている。

大谷翔平と初対戦となるイエサベージ。９月１５日（同１６日）の敵地・レイズ戦でメジャーデビューしたばかりの新人右腕で、レギュラーシーズンはわずか３試合しか登板がなく、１勝０敗、防御率３・２１だった。

イエサベージはプレーボール直後に顔を合わせることが確実な大谷との対戦へ「彼はスペシャルプレーヤーだ。彼は投打両方でダメージを与えることができる。でも、我々がここにいるのも理由がある。だから我々は自分たちらしいプレーをするだけ」と意気込んだ。

ポストシーズンに入ってからは先発の中心としてフル回転しているイエサベージ。ヤンキースとの地区シリーズ第２戦でポストシーズンデビューすると６回途中無安打無失点、１１奪三振の快投で勝利投手。マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズでは第２戦で５回途中５失点で敗戦投手になったが、負けたらシリーズ敗戦が決まる２勝３敗だった第６戦に先発して６回途中２失点で逆転突破に導いた。

平均１５４キロほどの直球にスライダー、スプリットで三振の山を築くのが最大の特徴。今季マイナーでは９８イニングで１６０三振を奪い、メジャーでもレギュラーシーズンでは１４イニングで１６三振を奪った。