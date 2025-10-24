フェイエノールトvsパナシナイコス スタメン発表
[10.23 ELリーグフェーズ第3節](スタディオン・フェイエノールト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 5 ハイス・スマル
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 6 ファン・インボム
MF 14 セム・スタイン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
FW 32 アイメン・スリティ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 4 渡辺剛
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[パナシナイコス]
先発
GK 69 バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ
DF 5 A. Touba
DF 15 スヴェリール インガソン
DF 27 G. Kotsiras
DF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
MF 2 ダビデ・カラブリア
MF 6 M. Siopis
MF 16 A. Gnezda Čerin
FW 10 テテ
FW 19 カロル・シュビデルスキ
FW 31 フィリップ・ジュリチッチ
控え
GK 40 アルバン ラフォン
GK 70 コスタス・コツァリス
DF 14 エリック パルマー=ブラウン
DF 25 フィリップ ムラデノヴィッチ
DF 26 E. Fikaj
MF 4 ペドロ・チリベジャ
MF 11 T. Bakasetas
MF 72 M. Pantović
FW 9 アナス・ザロウリー
FW 20 V. Taborda
監督
Christos Kontis
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります