[10.23 ELリーグフェーズ第3節](スタディオン・フェイエノールト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 5 ハイス・スマル

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 6 ファン・インボム

MF 14 セム・スタイン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

FW 23 アニス・ハジ・ムーサ

FW 32 アイメン・スリティ

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 4 渡辺剛

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 28 ウサマ・タルガリン

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 16 レオ・ザウアー

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[パナシナイコス]

先発

GK 69 バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ

DF 5 A. Touba

DF 15 スヴェリール インガソン

DF 27 G. Kotsiras

DF 77 ギオルゴス・キリアコプロス

MF 2 ダビデ・カラブリア

MF 6 M. Siopis

MF 16 A. Gnezda Čerin

FW 10 テテ

FW 19 カロル・シュビデルスキ

FW 31 フィリップ・ジュリチッチ

控え

GK 40 アルバン ラフォン

GK 70 コスタス・コツァリス

DF 14 エリック パルマー=ブラウン

DF 25 フィリップ ムラデノヴィッチ

DF 26 E. Fikaj

MF 4 ペドロ・チリベジャ

MF 11 T. Bakasetas

MF 72 M. Pantović

FW 9 アナス・ザロウリー

FW 20 V. Taborda

監督

Christos Kontis

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります