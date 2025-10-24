¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÅì¥ìÀÅ²¬½õ¤Ã¿Í¥È¥ê¥ª¤¬µÕ½±¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¡25ÆüSV¥ê¡¼¥°³«Ëë
¡¡¡ÚÅì¥ìÀÅ²¬ÆüËÜ°ì¤Ø¤Ä¤Ê¤²¡£¡Ê4¡Ë¡Û25Æü¤ÎSV¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¡ÊÂÐÅìµþGB¡¢ÀÅ²¬¡¦¤³¤Î¤Ï¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬Æü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌðÅçµ×ÆÁ¼ÒÄ¹¡Ê58¡Ë¤ä¾®ÎÓÆØGM¡Ê51¡Ë¤¬¡Öº£²ó¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°¤ÉôÍµÂÀ´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¶ãÌ£¤·Ä¾ÀÜÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿½õ¤Ã¿Í3¿Í¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡9·î¤ËÍèÆü¤·¤ÆÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö³ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬2¥á¡¼¥È¥ë10¤ÎÄ¹¿ÈOP¥¥ê¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¥Ä¡Ê27¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤À¡£¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£ÂçºåB¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤äVCÄ¹Ìî¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÂ¸ºß¤ò¥Á¡¼¥àÆâ³°¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£OH¥Õ¥ê¥ª¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê25¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¹ª¤ß¤Ê¹¶¼é¤ËËüÇ½¤ÊÁª¼ê¤À¡£¹çÎ®¤â8·î¤ÈÁá¤¯¡¢»Ø´ø´±¤ÎÀï½Ñ¤âÍý²ò¡£ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¡£¹çÎ®¤¬º£·î¤ÈÃÙ¤ì¡¢º£½µ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥²¡¼¥à·Á¼°¤ËÆþ¤Ã¤¿2¥á¡¼¥È¥ë01¤ÎMB¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¡Ê33¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÉË¤«¤Ê¹¶·âÎÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨8°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢½õ¤Ã¿ÍOP¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ç¤Î·ç¾ì¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ï½µËö2Ï¢Àï¤ÎÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿åÍË1»î¹ç¤È½µËö¤Î1»î¹ç¡£ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤é¤·¤¯¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤âº£¸å²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È³Ú´Ñ»ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤«¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÈ¯Â¤·¤¿SV¥ê¡¼¥°¤Ë¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷±É¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¯¥ì¡¼¥Ä¤â¡Ö¥ê¡¼¥°¤ËÀ¤³¦¤ÎÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤ì¡¢¡È¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡¢¥Õ¥ê¥ª¤â¡ÖÆüËÜ¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íê¤ì¤ë¥È¥ê¥ª¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢Åì¥ìÀÅ²¬¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡þ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¡¡1992Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£MB¡£Æ±¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¥Ù¥¹¥ÈMB¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2¥á¡¼¥È¥ë01¡£
¡¡¡þ¥¥ê¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¥Ä¡¡1998Ç¯3·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£OP¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¼¥Ë¥È¡¦¥«¥¶¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2¥á¡¼¥È¥ë10¡£
¡¡¡þ¥Õ¥ê¥ª¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¡2000Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£OH¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¥µ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë98¡£