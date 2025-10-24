¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡4ÆüÌÜ¡Û9R¤ÏµÜÃÏ¸µµ±¡¡¥¤¥ó¤«¤éÀè¤Ë²ó¤ì¤ÐÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï9R¤À¡£
¡¡µÜÃÏ¤Ï3ÆüÌÜ¤Î2Áö¤Ç¾å°ÌÃå¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÅ¾Ê¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¤«¤éÀè¤Ë²ó¤ì¤ÐÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ëÂ¤Ï¤¢¤ë¡£²¡¤·ÀÚ¤ë¤È¤ß¤¿¡£¹¾¸ý¤Ï2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÂ³¤¯¡£ÅÄ¸ý¤âÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£2ÈÖº¹¤·¤Ç¾å°ÌÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¡£À¾»³¤ÏºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤ÆÆ»ÃæÀï¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¡ã1¡äµÜÃÏ¸µµ±¡¡¿¤Ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£4ÆüÌÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä¹¾¸ý¹¸À¸¡¡¥«¥«¥ê¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¤Ó¤Ï¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼êÁ°¤Ë´ó¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä³Þ¸¶Î¼¡¡¤³¤ÎÂ¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÅÄ¸ýÀá»Ò¡¡2ÆüÌÜ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À°È÷¤·¤¿¤Î¤¬¼ºÇÔ¡£¸µ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã5¡ä´ÝÌî°ì¼ù¡¡¤É¤³¤«¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¤ËÂ¾¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÀ¾»³µ®¹À¡¡Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Àï¤¨¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡£