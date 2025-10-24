第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズの対戦。23日（同24日）には、第1戦の舞台となるロジャーズセンターでブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手（36）が報道陣に対応した。

スプリンガーは17日（日本時間18日）のマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦で右膝に死球を受けて交代したが、第6戦以降も出場を続けた。3勝3敗で迎えた第7戦では7回に逆転3ランでチームを93年以来のワールドシリーズ進出へ導いた。ポストシーズン通算23本塁打はマニー・ラミレス（29本）、ホセ・アルトゥーベ（27本）に次ぎ、フィリーズ・シュワバーに並ぶ歴代3位となっており、まさに10月男といえる。スプリンガーは「落ち着いて、呼吸して、瞬間を楽しめということ。自分のやるべきことをやって、いつも通りプレーするだけ」と冷静に語った。

連覇を狙うドジャースとは違い、チームは大舞台の経験は数人に限られるが「結局のところ、楽しむこと。瞬間を味わって、自分のプレーをすること。みんな自分が誰か理解しているし、守備でも誰が何をするか分かっている。“楽しめ、瞬間を味わえ”と（チームメートに）伝える。こういう機会はいつ来るか分からないし、もう一度来るかどうかもわからない。もちろん相手は強敵だが、楽しむことが大事です」とベテランらしく話した。

ドジャースは大谷翔平投手、山本由伸投手ら強力な先発陣をそろえている。「打つチャンスは多くないと理解すること。あとは地道にプレーして、何が起こるか見守るしかない」と語った。

大谷についての質問も飛んだ。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷が先発して勝利投手となり、3本塁打を放ったことについては「結果を聞いたときは、思わず“すごすぎる”と笑ってしまった。こんなことができるのは彼だけ。大谷ができることは人間離れしている。打つことも投げることも、どちらもエリートレベルでこなしている。選手としては前代未聞です。本当に信じられないくらい。一生に一度の選手で、最大限の尊敬を抱かずにはいられない」と話した。

自身も二刀流を目指したことがあるかを聞かれると「正直ありません」と即答。「大谷のようにメジャーで両方を極めることは本当に難しい。打撃でも投球でも一貫して素晴らしいパフォーマンスを見せている。しかも、疲れていないように見えるのがさらに印象的。体格も大きく、動きも素早い。すべてが本当に驚異的」と話した。