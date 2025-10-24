◇スポニチ主催女子テニス 東レ・パンパシフィックオープン第4日（2025年10月23日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス2回戦で、今年の全豪オープン・ジュニアを制した園部八奏（わかな、17＝IMG）は第10シードで20年全豪女王のソフィア・ケニン（26＝米国）に6―3、1―6、6―7で敗れた。ダブルス準々決勝では青山修子（37＝安藤証券）クリスティナ・ブクサ（27＝スペイン）組がともにカナダのビアンカ・アンドレースク（25）、ビクトリア・エムボコ（19）組を破り、準決勝進出を決めた。

金星を逃し、悔し涙を流しながらコートを去る園部に、大きな拍手が注がれた。第1セットは6―3と圧倒し、第3セットは第10ゲームで2度のマッチポイントをしのぐ粘りを発揮。タイブレークの末に力尽き「できることはやったかなと思うが、惜しかった。最後は集中力が切れていないが、相手の方がいいプレーをして、自分の簡単なミスが出た。そこは悔しい」と言葉を絞り出した。

20年全豪王者のケニンが「素晴らしいサーブを持っている。そこはちょっと驚かされた」と振り返ったように、最速は170キロ台後半ながら、計7本のエースを決めた。ストローク戦でも相手の裏をかく強打を決めた17歳。「きつい場面でも（強気で）打っていけたのは自信になる」と話した。