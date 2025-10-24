浜辺美波、ミセス「ダンスホール」起用の新CMで軽やかダンス「すごくハッピーな気持ちに」
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の浜辺美波が出演する新CM『アンドエスティ「ダンス and ST」編』（15 秒・30 秒）が10月24日より放送開始。CMの楽曲にはMrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」を起用されている。
本CMでは、「and ST（アンドエスティ）」のタグラインである「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに、浜辺が色とりどりのファッションアイテムをまとい、ダンサーたちに囲まれながら、モノも、コトも、ファッションも、それ以外も、さまざまなたのしさをみんなの手で、ここからうみだしていく、and STならではの世界観を伝える。特に、音楽にあわせてくるりとターンをしたり、まるでランウェイのようにダンサーたちの間を歩いたりと、軽やかな足取りでファッションを楽しむ「Play fashion!」な浜辺の様子が見どころになる。
ファッションプラットフォーム and ST（アンドエスティ）の世界へと誘われた浜辺。数々のファッションアイテムに包まれた空間で、ダンサーたちが踊り、時折ユーモアを交えながらも次々とアイテムが登場。クライマックスでは、ダンサーたちの踊りがさらに盛り上がりを迎え、ついには犬まで登場。浜辺が「たのしさ、みんな、ここから」と語り、CMを締めくくる。モノも、コトも、ファッションも、それ以外も、さまざまなたのしさをみんなの手で、ここからうみだしていく、and STならではの世界観を表現したCMに仕上がっている。
笑顔で現場入りをした浜辺。ダンサーたちに囲まれた中での撮影では、タイミングを合わせられるように時折ダンサーとコミュニケーションをとりながら撮影に臨んでいる様子が印象的。撮影の合間には壁一面に並んだ色とりどりの服を眺めている様子もみられ、Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」の楽曲とお洋服に包まれた撮影を楽しんだ。撮影の終盤には、登場する柴犬とにこやかに触れ合う様子も見られ、2ショットを撮るなど、終始リラックスした雰囲気で撮影はすすんだ。（modelpress編集部）
― 撮影した感想を教えてください。
浜辺：皆さんのダンスが本当に素晴らしかったです。Mrs. GREEN APPLEさんのダンスホールに合わせて躍動されていて、そんなダンサーの方々と同じ空間にいることができて、すごくハッピーな気持ちになりました。ダンサーのお 2 人にピュンって上げていただくショットがあったんですけど、今までそんなことをしていただいたことがなく、すごく楽しかったのですが、難しかったです。皆さんで協力しているという、その時間が貴重でいい思い出になりました。
― 周りの世界観や登場する多くのファッションアイテムも特徴的でしたが、撮影してみていかがでしたか？
浜辺：周りのセットも実際にこんなにお洋服が並んでいるとは思わず、合成なのかなとか思っていたので、実際に存在していたのを見ていて、楽しく、カラフルで完成した映像がより楽しみになりました。
― 浜辺さんはご自身のお洋服等をオンラインで購入されることはありますか？
浜辺：ズボラなのでオンラインでお洋服を購入することが多いです。実際に歩いて見るのももちろん好きなんですけど、いろいろなお洋服を比較して自分で選べるし、自分のサイズを把握していれば、オンラインの方がいいものが見つかりやすいので、お仕事中にずっとネットで見ています。作品の一つ大きな山場が終わった時に購入することが多いです。
― 最近衝動買いしたものや買ってすごくテンションが上がったものはありますか?
浜辺：最近はちょっと髪の毛が伸びてきたのでヘアアクセサリーをいくつか買いました。仕事が一段落したこともあり、プライベートでつけられて、自分でも簡単にアレンジできるアイテムがあったらいいなと思って、シュシュやヘアクリップとか可愛らしいのを見つけて買いました。
― これから欲しいものはありますか？
浜辺さん：だんだん季節も変わってくるので、その季節に合わせたメイクコスメグッズが欲しくなるなと思います。お洋服も並んでいるのを見ると、シャツのアイテムいいなとか、こういうサラッと１枚で着られるような色物いいな、なんて思いながら見せていただきました。
― 自分の気分を上げるときに身に着ける、ファッションのキーアイテムやカラーはありますか？
浜辺：CMのメッセージが「Play fashion!」ということで、自分が着るお洋服は、撮影現場に向かうときに気分を上げてくれるとても大きな要素なので、今日の気分に合うものを選びたいなと思っていて、色物とか、あと着心地がいいお洋服をプレイしてみたいなと思っています。特に、こういった広告現場であったりするとテンションを上げて現場に来たいので、ちょっと元気をもらえるようなワンピースにももっと挑戦していきたいなと思います。
― 途中メイクアップと衣装も一変する場面がありましたが、浜辺さんも俳優業で普段の自分とは違ういろいろな自分になる機会が多いと思います。これから先、浜辺さんが挑戦してみたい新しい役柄はありますか?
浜辺：今までは学生役とか社会人でも新人など、若い役をいただくことが多かったのですが、だんだん年齢も上がってきたので、今後は後輩を指導する役柄や、教師役を挑戦してみたいです。そういった役がちゃんと自分に馴染むようにしっかりと演じられるような、年の重ね方をしていけたらいいなと思っています。
【Not Sponsored 記事】
