SixTONESジェシー、お⾵呂あがりのルーティンとは？「クーリッシュ」新ムービーで開放感表現
【モデルプレス＝2025/10/24】SixTONESのジェシーが出演するロッテの飲むアイス「クーリッシュ」の新WEB動画『忘れられない男』篇が、10月24日より公開される。
今回制作されたWEB動画は、冬のある日に銭湯で繰り広げられるファンタジーストーリーとなっている。お風呂あがりの火照った体で「クーリッシュ」を飲むと、冷涼感と甘さがのどから体の深部まで一気に駆け抜け、気持ちよくリフレッシュできる様子を伝えるべく制作。今回も、不思議な双子の妖精がジェシーの目の前に現れ、様々な不思議な現象が繰り広げられていく。また、お風呂あがりに飲むことで得られる開放感を表現した、ジェシーの素敵な「キモティィィ〜！」ボイスが銭湯中に響き渡る。
撮影終了後には、インタビューを実施。以前も「生まれる前から飲んでいました（笑）」と語るほど「クーリッシュ」好きを公言していたジェシーが、どんな「ながら風呂」を楽しみ、お風呂あがりのルーティンを行っているのか。またインタビュー中にも「クーリッシュ」を試飲し、WEB動画さながらの「キモティィィ〜！」ボイスを連発した。
今回、新WEB動画の撮影舞台は、銭湯。昔ながらの趣を残す「たきの湯」で行われた。この現場に真っ白なTシャツにグレーのジャージという、まるで近所の銭湯に立ち寄るかのような自然体の姿で現れたジェシーは、現場スタッフに「おはようございます！お願いします」と丁寧に挨拶し、撮影がスタート。
お風呂あがりに「クーリッシュ」を飲む大事なシーンでは、火照った体にに「クーリッシュ」がのどから体全体に駆け抜けるのど越し感と、開放感ある笑顔がポイントにあげられた。そこでジェシーは、表情の作り方と飲み方を監督とともに念入りに確認。「気持ち良いのど越し」を表現するため、監督の「とびっきりの笑顔で！」という声に応えて満面の笑みを披露。また「クーリッシュ」を持つ⼿⾸の角度まで微調整を自ら行い監督からも「めっちゃ良い！」と納得のOKカットが生み出された。
そして湯船に浸かりながら双子の妖精と共演するシーンでは、双子役の2人といよいよ初対面。同じ湯船に浸かる双子の妖精から声を揃えて「にーちゃん」と話しかけられる…というシュールなシーンの演技に、思わずニヤリと笑みをこぼすジェシーと撮影スタッフ。それで空気もより和んだのか、撮影の合間もジェシーは、2人に演技アドバイスや「本当にとても似ていますね。よく間違えられますか？」など声をかけ、リラックスした表情で談笑した。
また銭湯という撮影環境が蒸し暑いことから、スタッフに自分用の扇風機を差し出したり、ジェシーの気配りも随所に見られた。また、双子の妖精がジェシーに「これ、やるよ」とロッカーの鍵を差し出すシーンでは、声を揃えて鍵を持ち上げるタイミングを合わせることが難しく、数十回テイクを重ねることに。それでも集中を切らさずに一緒に演じていたジェシー。ようやく監督から「今のは良かった！」とOKが出ると、ホッとする表情を浮かべていた双子の2人にグーサインを出し、難しい演技を無事終えたことを笑顔で労った。（modelpress編集部）
― CM撮影の感想や、印象に残ったシーンを教えてください。
ジェシー：印象に残ったシーンは、双子のおじさま、ですよね。前回は双子の可愛い少女たちでしたけれども、今回は可愛いおじさまが、手を揃えて「あれが忘れられないんだろ？」みたいなこと言ってました。右側の額にほくろがあった方がお兄さんで（左側の額に）ほくろがあった方が弟さんでしたね。お兄さんが弟さんを呼んで、今回の撮影に来ていただいたみたいですね。（ジェシーが撮影中、時折笑みがこぼれていたことについて）だって、至近距離で両脇に双子のおじさまがいたから。面白かったですよ。
― 今回、お風呂に浸かって妄想するシーンがありました。何かをしながらお風呂に入る、「ながら風呂」を楽しまれる方々も多いです。ちなみにジェシーさんはどんな「ながら風呂」を普段楽しまれていますか
ジェシー：ながら風呂は、音楽を流してずっと歌っています。もう体を全部洗い終わってるのに全力で歌って、また汗かいて、（体を再び）洗い流すっていう（笑）。1時間まではいかないですけど、それぐらい多分歌ってるんじゃないですか。あと新曲とか覚えるときにずっとリピートして歌っています。（お風呂場では声が）反響するので、なんかキモティィィ〜！ですよね。あと、つま先上げとか筋トレを、シャンプーしている間に行ったりしています。また携帯はあまり見ないようにしていたんですけど、シーズンが続いていたNetflixの作品があって、それはずっと観ていましたね。
― お風呂あがりのルーティンがあれば教えてください。
ジェシー：「クーリッシュ」を飲むのは欠かせないですけど…それ以外の話ですよね？やっぱり…タオルで体拭きますよね、まず。まずね。そして…パンツ一丁でしょう、まあそこは良いか（笑）、化粧水と乳液、パックを終わってから「クーリッシュ」をグッといただきます。体が火照っているので、「クーリッシュ」で開放感よく、キモティィィ〜！良くなって、スッキリさせてから、ベッドで扇風機浴びながらセリフを覚えるっていう感じですね。
