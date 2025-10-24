第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズが対戦。23日（同24日）には第1戦の舞台となるロジャーズセンターでブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が報道陣の質問に答えた。

通算221勝を誇るメジャー18年目のレジェンド右腕はこれまでも日本の投手育成について言及してきた。「僕は日本の先発投手の育成法にすごく感銘を受けている。日本では先発を120球投げさせて育てる。アメリカでは逆に、球数制限を厳しくして、全員が“全力投球型”になってしまっている。その結果、ケガ人が増えているように感じるんだ。日本のように投げ抜く力を育てる文化は本当に素晴らしい。もっとそういう投手が増えていくのを期待している」と語った。

またドジャースの大谷翔平投手のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦の投打にわたる活躍に触れ「見たよ。クレイジーなパフォーマンスだったね。彼がああいう活躍を見せることで、リトルリーグの子どもたちが刺激を受けてくれるといいと思う。9歳の時点で“自分はピッチャー専念”と決める必要なんてない。親たちにも伝えたい。子どもには投げさせて、打たせて、いろんなスポーツをやらせてほしい。大谷はそういう“二刀流”を体現していて、次の世代の野球少年たちに新しい道を示していると思う。そして球団側も、そうした多才な選手を求めるようになっていけば、野球はもっと広がっていくはずだ。彼がやっていることは本当に素晴らしい。僕は彼の大ファンだよ」と話していた。