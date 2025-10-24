TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹â»ÔÁíÍý¤Î½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬½ËÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½¬¶áÊ¿»á¤Ï¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¡¢ÎòÂå¤ÎÁíÍý¤ËÂÐ¤·¡¢½¢Ç¤¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë½ËÅÅ¤òÁ÷¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¢Ç¤¤«¤é2Æü¤¬·Ð¤Ã¤¿23Æü»þÅÀ¤Ç¡¢½ËÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë³°¸ò¤Î´·Îã¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼êÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÊÝ¼éÇÉ¤ÎÂåÉ½³Ê¡×¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÃæÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£