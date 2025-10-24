SixTONESのジェシーが出演する、ロッテの飲むアイス『クーリッシュ』の新WEB動画『忘れられない男』篇が本日10月24日より公開される。

（関連：【画像あり】SixTONES ジェシー出演 ロッテの飲むアイス『クーリッシュ』新WEB動画場面写真）

春夏に放映された『クーリッシュ』のTVCMに引き続き、新WEB動画に起用されたジェシー。今回は、冬のある日に銭湯で繰り広げられるファンタジーストーリーとなっている。お風呂あがりの火照った体で『クーリッシュ』を飲むと、冷涼感と甘さがのどから体の深部まで一気に駆け抜け、気持ちよくリフレッシュできる様子を伝える内容に。

今回も、不思議な双子の妖精がジェシーの目の前に現れ、様々な不思議な現象が繰り広げられていく。また、お風呂あがりに『クーリッシュ』を飲むことで得られる開放感を表現した、ジェシーの「キモティィィ～！」ボイスが銭湯中に響き渡る。

撮影終了後には、ジェシーへのインタビューも。以前も「生まれる前から飲んでいました（笑）」と語るほど『クーリッシュ』好きを公言していたジェシーが、どんな“ながら風呂”を楽しみ、お風呂あがりのルーティンを行っているのかを回答。また、インタビュー中にも『クーリッシュ』を試飲し、WEB動画さながらの「キモティィィ～！」ボイスを連発していたという。

今回の新WEB動画の撮影は、昔ながらの趣を残す銭湯『たきの湯』で行われた。この現場に、真っ白なTシャツにグレーのジャージという、まるで近所の銭湯に立ち寄るかのような自然体の姿で現れたジェシーは、現場スタッフに「おはようございます！お願いします」と丁寧に挨拶し、撮影がスタート。

お風呂あがりに『クーリッシュ』を飲む大事なシーンでは、火照った体に『クーリッシュ』がのどから体全体に駆け抜けるのど越し感と、開放感ある笑顔がポイントにあげられた。そこでジェシーは、表情の作り方と飲み方を監督とも念入りに確認。“気持ち良いのど越し”を表現するため、監督の「とびっきりの笑顔で！」という声に応えて満面の笑みを披露。『クーリッシュ』を持つ手首の角度まで微調整を自ら行い、監督からも「めっちゃ良い！」と納得のOKカットが生み出された。

また、湯船に浸かりながら双子の妖精と共演するシーンでは、双子役の2人と初対面した。同じ湯船に浸かる双子の妖精から声を揃えて「にーちゃん」と話しかけられる、というシュールなシーンの演技に、思わずニヤリと笑みをこぼすジェシーと撮影スタッフ。それで空気もより和んだのか、撮影の合間もジェシーは、2人に演技アドバイスや「本当にとても似ていますね。よく間違えられますか？」と声をかけ、リラックスした表情で談笑していた。銭湯という撮影環境が蒸し暑いことから、スタッフに自分用の扇風機を差し出したりと、ジェシーの気配りも随所に見られたという。

さらに、双子の妖精がジェシーに「これ、やるよ」とロッカーの鍵を差し出すシーンでは、声を揃えて鍵を持ち上げるタイミングを合わせることが難しく、数十回とテイクを重ねることに。それでも集中を切らさず一緒に演じていたジェシー。ようやく監督から「今のは良かった！」とOKが出ると、ホッとする表情を浮かべていた双子の2人へグーサインを出し、難しい演技を無事終えたことを笑顔で労った。

＜SixTONES ジェシー 撮影後インタビュー＞

Q1：まずは、“お風呂（撮影）あがり”の「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」をお召し上がりください！

ありがとうございます、いただきます。良いですね、お風呂あがりに。⋯（「クーリッシュ」を一口飲んで）キモティィィ～！（叫んでしまい）失礼しました。もう、いま夜ですから。みんな起きちゃいますから（笑）。素晴らしいですね。この舌触りが通常品質や夏季限定の「クーリッシュ バニラ」とも違いがあって飲みやすいです。このパッケージデザインも、雪の結晶が描かれていて良いですね。やはり「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」ということで、濃厚でございます。冬って寒いですけど、やっぱりお風呂あがりは毎回汗かきますから。2、3分お時間をいただければ（「クーリッシュ」を飲んで）体がスッキリして気持ち良くなるので。みんなでキモティィィ～！感じになってもらえたら嬉しいですね。

（―ちなみにジェシーさんは普段、「クーリッシュ」を一気に飲むタイプですか？ゆっくり味わうタイプですか？）

その時によりますけど、冬は「ゆっくり」じゃないですか。良い意味で…悪いことをしている、みたいな。だって“冬にアイス”って、食べたり飲んだりするイメージが無かったので。だから「クーリッシュ」と出会って、「これもアリだな」という風に思っていただけたら、うジェシー（嬉しい）です。

Q2：10月27日（月）発売「クーリッシュ コーヒー」のご用意もありますので、“追いクーリッシュ”してみてください！

ジェシジェシ（ぜひぜひ）いただきます。⋯あれ、スタッフさんが笑わなくなった（笑）…（一口飲んで）キモティィィ～！失礼しました。（叫びがいがあって）良いですね、銭湯。これからずっと銭湯で飲もうかな。（「クーリッシュ コーヒー」は）お風呂あがりの瓶コーヒーを飲むような、そんな懐かしさを感じます。（その懐かしさを）「クーリッシュ」で楽しむっていうのは、また良いですね。（腰に手を当ててグイッと）こうしたいですよね。デザインもかわいいし、色も良いですよね。この（パッケージの）黄色に懐かしさを感じながら、令和でも楽しめるよっていう。

（―普段、“追いクーリッシュ”するなら、どちらを先に飲みますか？）

追いクーリッシュするなら、「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」からの、「クーリッシュ コーヒー」じゃないですか。「クーリッシュ コーヒー」が最後の方が、いいと思います。（「クーリッシュ コーヒー」を一口飲んで）…（キモティィィ～！）…え、聞こえなかったですか？あ、これイルカにしか聞こえないキーの高さでした。すみません（笑）。

Q3：CM撮影の感想や、印象に残ったシーンを教えてください。

印象に残ったシーンは、双子のおじさま、ですよね。前回は、双子の可愛い少女たちでしたけれども、今回は可愛いおじさまが、手を揃えて「あれが忘れられないんだろ？」みたいなことを言っていました。右側の額にほくろがあった方がお兄さんで、（左側の額に）ほくろがあった方が弟さんでしたね。お兄さんが弟さんを呼んで、今回の撮影に来ていただいたみたいですね。（ジェシーが撮影中、時折笑みがこぼれていたことについて）だって、至近距離で両脇に双子のおじさまがいたから。面白かったですよ。

Q4：“お風呂あがりの「クーリッシュ」”。冬にぴったりな開放感あふれるシチュエーションでしたね。どことなく、普段飲む「クーリッシュ」と変わる気がしますか？

この開放感に、体も良い意味でびっくりしてキモティィィ～！感じになりますね。もう「クーリッシュ」を握った手から、わかります。キタ、キモティィィ～！ってなります。（お風呂あがりと）ジム終わりでは汗のかき方が違いますから、また違った楽しみがあります。お仕事終わりでも良いですし、好きな時に（「クーリッシュ」を飲んで）開放感を味わっていただければと。様々な「クーリッシュ」のフレーバーがありますので、ぜひ「クーリッシュ」で様々なキモティィィ～！体験をしてもらえたら嬉しいです。

Q5：今回、お風呂に浸かって妄想するシーンがありました。何かをしながらお風呂に入る、「ながら風呂」を楽しまれる方々も多いです。ちなみにジェシーさんは、どんな「ながら風呂」を普段楽しまれていますか？

ながら風呂は、音楽を流してずっと歌っています。もう体を全部洗い終わってるのに全力で歌って、また汗かいて、（体を再び）洗い流すっていう（笑）。1時間まではいかないですけど、それぐらい多分歌ってるんじゃないですか。あと新曲とか覚えるときにずっとリピートして歌っています。（お風呂場では声が）反響するので、なんかキモティィィ～！ですよね。あと、つま先上げとか筋トレを、シャンプーしている間に行ったりしています。また携帯はあまり見ないようにしていたんですけど、シーズンが続いていたNetflixの作品があって、それはずっと観ていましたね。

Q6：お風呂あがりのルーティンがあれば教えてください。

「クーリッシュ」を飲むのは欠かせないですけど…それ以外の話ですよね？やっぱり…タオルで体拭きますよね、まず。まずね。そして…パンツ一丁でしょう、まあそこは良いか（笑）、化粧水と乳液、パックを終わってから「クーリッシュ」をグッといただきます。そのあとは、セリフ覚えですね。体が火照っているので、「クーリッシュ」で開放感よく、キモティィィ～！良くなって、スッキリさせてから、ベッドで扇風機浴びながらセリフを覚えるっていう感じですね。

（文＝リアルサウンド編集部）