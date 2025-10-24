SixTONESジェシー、お風呂あがりに「キモティィィ～！」“クーリッシュ”新WEB動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESのジェシー（以下：JESSE）が出演する“クーリッシュ”新WEB動画『忘れられない男』篇が、10月24日より公式サイトにて公開となった。

■ジェシーと双子のおじさん妖精が共演するシュール!?な映像

今回制作されたWEB動画は、冬のある日に銭湯で繰り広げられるファンタジーストーリーとなっている。お風呂あがりの火照った体で“クーリッシュ”を飲むと、冷涼感と甘さがのどから体の深部まで一気に駆け抜け、気持ちよくリフレッシュできる様子を伝えるべく制作。今回も、不思議な双子の妖精がJESSEの目の前に現れ、様々な不思議な現象が繰り広げられていく。また、風呂あがりに“クーリッシュ”を飲むことで得られる開放感を表現した、JESSEの素敵な「キモティィィ～！」ボイスが銭湯中に響きわたる。

撮影終了後には、インタビューを実施。以前も「生まれる前から飲んでいました（笑）」と語るほど“クーリッシュ”好きを公言していたJESSEが、どんな「ながら風呂」を楽しみ、風呂あがりのルーティンを行っているのかを聞いた。またインタビュー中にも“クーリッシュ”を試飲し、WEB動画さながらの「キモティィィ～！」ボイスを連発？ しているので、こちらもぜひチェックしよう。

◎新WEB動画『忘れられない男』篇ストーリー

冬のある日、とある銭湯にて、「ふう、、」とゆっくり湯船に浸かるJESSE。「あれキモティ良かったなぁ」と目をつぶり、妄想の世界に入る…。暑い夏の日に出会った巨大な白き龍・バニラドラゴン。そして口の中にバニラドラゴンが入り込むことで得た、あの“クーリッシュ”のスッキリとした甘さと冷たく心地よい食感…。

…と、「はっ！ いかんいかん」と首を振りながら、現実に戻る。すると、いつの間にか同じ湯船に現れた双子のバニラ妖精おじさんが「にいちゃん」と声をかけてきた。その双子は、TVCMでも登場したバニラ妖精少女たちと同じような装いで、風呂場の壁を指す。「あれが忘れられないんだろ？ ほらよっ！」と、双子が指差したほうをJESSEが振り返ると…。さっきまで富士山だった銭湯絵がバニラドラゴンに変化。「バニラドラゴン!?」と驚くJESSEの両脇に、一瞬で移動してきた双子が「これ、やるよ」とポンッと差し出したのは、銭湯のロッカーの鍵だった。

お風呂場を出て、双子に渡された鍵を使ってJESSEがロッカーを開けてみると…中はなぜか冷凍庫になっており、“クーリッシュ”が入っていた。たまらず“クーリッシュ”を手に掴み、その火照った体で一気に飲みだす。冷涼感と甘さがのどから体の深部まで一気に駆け抜け…、「うーわ、キモティィィ～！」と開放感溢れる様子のJESSE。

双子のバニラ妖精おじさんの導きで、お風呂あがりならではの“クーリッシュ”の楽しみ方を体験することができたのだった。

■撮影現場レポート

今回の新WEB動画の撮影舞台は、銭湯。昔ながらの趣を残す「たきの湯」で行われた。この現場に、真っ白なTシャツにグレーのジャージという、まるで近所の銭湯に立ち寄るかのような自然体の姿で現れたJESSEは、現場スタッフに「おはようございます！ お願いします」と丁寧に挨拶し、撮影がスタート。

お風呂あがりに“クーリッシュ”を飲む大事なシーンでは、火照った体に“クーリッシュ”がのどから体全体に駆け抜けるのど越し感と、開放感ある笑顔がポイントにあげられた。そこでJESSEは、表情の作り方と飲み方を監督とも念入りに確認。「気持ち良いのど越し」を表現するため、監督の「とびっきりの笑顔で！」という声に応えて満面の笑みを披露。また“クーリッシュ”を持つ手首の角度まで微調整を自ら行い、監督からも「めっちゃ良い！」と納得のOKカットが生み出された。

そして湯船に浸かりながら双子の妖精と共演するシーンでは、双子役のふたりといよいよ初対面。同じ湯船に浸かる双子の妖精から声を揃えて「にーちゃん」と話しかけられる…というシュールなシーンの演技に、思わずニヤリと笑みをこぼすJESSEと撮影スタッフ。それで空気もより和んだのか、撮影の合間もJESSEは、ふたりに演技アドバイスや「本当にとても似ていますね。よく間違えられますか？」と声をかけ、リラックスした表情で談笑していた。また銭湯という撮影環境が蒸し暑いことから、スタッフに自分の扇風機を差し出すなど、JESSEの気配りも随所に見られた。

双子の妖精がJESSEに「これ、やるよ」とロッカーの鍵を差し出すシーンでは、声を揃えて鍵を持ち上げるタイミングを合わせることが難しく、数十回とテイクを重ねることに。それでも集中を切らさず一緒に演じていたJESSE。ようやく監督から「今のは良かった！」とOKが出ると、ホッとする表情を浮かべていた双子のふたりへグーサインを出し、難しい演技を無事終えたことを笑顔で労うのだった。

■JESSE インタビュー

■関連リンク

“クーリッシュ”公式サイト

https://www.lotte.co.jp/products/brand/coolish/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/42

■【画像】WEB動画場面写真