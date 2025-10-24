SUPER EIGHTの横山裕（44）が、柴咲コウ（44）主演のABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」（11月19日午後10時配信開始）に出演する。スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く一作。横山は、芸能界を牛耳る大手事務所で働くマネジャー明石隆之を演じる。

物語は週刊誌から所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受けて奔走する芸能事務所社長（柴咲）と、記者（川口春奈）の対立構造を軸に、描かれることのなかったスキャンダルの裏側や芸能界の深い闇に切り込んでいく。挑戦的な題材の作品で、30年近い芸能キャリアがある横山も「台本を読ませていただいてハッとしました。今の地上波ドラマで描きにくいんじゃないかなと、ドキドキしました」と舌を巻いた。

横山は、柴咲演じる井岡咲と元同僚で同期という役どころ。上司（鈴木保奈美）と元同期の井岡との間で葛藤する。「いろんな正義があっていろんな登場人物の感情が揺れ動いてます。そこがまさに見どころだと思うんです。なにが正義なのか、本当にわからない中みんな生きてるんだなと改めて思いました。どう感情が動いているのか見ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。