JESSE、全力歌唱し“ながら”お風呂タイム「反響するので、なんかキモティィィ〜！」
6人組グループ・SixTONESのJESSEが、24日より公開のロッテ『クーリッシュ』新ウェブ動画「忘れられない男」篇に出演する。撮影後のインタビューでは『クーリッシュ』をスタッフからわたされたJESSEがCMさながらの声量で「キモティィィ〜！」を響き渡らせた。
同CMは冬のある日、銭湯で繰り広げられるファンタジーストーリー。不思議な双子のおじさん妖精がJESSEの目の前に現れ、さまざまな不思議な現象が繰り広げられていく。撮影は昔ながらの趣を残す「たきの湯」で行われた。この現場に、真っ白なTシャツにグレーのジャージという、まるで近所の銭湯に立ち寄るかのような自然体の姿で現れたJESSEは、現場スタッフに「おはようございます、お願いします」と丁寧にあいさつし、撮影がスタートした。
お風呂あがりに「クーリッシュ」を飲む大事なシーンでは、火照った体に「クーリッシュ」がのどから体全体に駆け抜けるのど越し感と、開放感ある笑顔がポイントにあげられた。そこでJESSEは、表情の作り方と飲み方を監督とも念入りに確認。「気持ち良いのど越し」を表現するため、監督の「とびっきりの笑顔で！」という声に応えて満面の笑みを見せた。
そして湯船に浸かりながら双子のおじさん妖精と共演するシーンでは、双子役の2人といよいよ初対面。同じ湯船に浸かる双子のおじさん妖精から声をそろえて「にーちゃん」と話しかけられるというシュールなシーンの演技に、思わずニヤリと笑みをこぼすJESSEと撮影スタッフ。
それで空気もより和んだのか、撮影の合間もJESSEは、2人に演技アドバイスや「本当にとても似ていますね。よく間違えられますか？」と声をかけ、リラックスした表情で談笑していた。また、銭湯という撮影環境が蒸し暑いことから、スタッフに自分用の扇風機を差し出したり、JESSEの気配りが随所に見られた。
また、双子のおじさん妖精がJESSEに「これ、やるよ」とロッカーの鍵を差し出すシーンでは、声をそろえて鍵を持ち上げるタイミングを合わせることが難しく、数回とテイクを重ねることに。それでも集中を切らさず一緒に演じていたJESSE。ようやく監督から「今のは良かった！」とOKが出ると、ホッとする表情を浮かべていた双子の2人へグーサインを出し、難しい演技を無事終えたことを笑顔で労っていた。
■撮影後インタビュー
――まずは、“お風呂（撮影）あがり”の「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」をお召し上がりください。
ありがとうございます、いただきます。良いですね、お風呂あがりに。（「クーリッシュ」を一気飲んで）キモティィィ〜！（叫んでしまい）失礼しました。もう、いま夜ですから。みんな起きちゃいますから（笑）。素晴らしいですね。この舌触りが通常品質や夏季限定の「クーリッシュ バニラ」とも違いがあって飲みやすいです。このパッケージデザインも、雪の結晶が描かれていて良いですね。やはり「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」ということで、濃厚でございます。冬って寒いですけど、やっぱりお風呂あがりは毎回汗かきますから。2、3分お時間をいただければ（「クーリッシュ」を飲んで）体がスッキリして気持ち良くなるので。みんなでキモティィィ〜！感じになってもらえたらうれしいですね。
――ちなみにJESSEさんは普段、「クーリッシュ」を一気に飲むタイプですか？ゆっくり味わうタイプですか？
その時によりますけど、冬は「ゆっくり」じゃないですか。良い意味で、悪いことをしている、みたいな。だって“冬にアイス”って、食べたり飲んだりするイメージがなかったので。だから「クーリッシュ」と出会って、「これもアリだな」という風に思っていただけたら、うJESSE（うれしい）です。
――10月27日（金）発売「クーリッシュ コーヒー」のご用意もありますので、“追いクーリッシュ”してみてください。
ジェシジェシ（ぜひぜひ）いただきます。あれ、スタッフさんが笑わなくなった（笑）。（一口飲んで）キモティィィ〜！失礼しました。（叫びがいがあって）良いですね、銭湯。これからずっと銭湯で飲もうかな。（「クーリッシュ コーヒー」は）お風呂あがりの瓶コーヒーを飲むような、そんな懐かしさを感じます。（その懐かしさを）「クーリッシュ」で楽しむっていうのは、また良いですね。（腰に手を当ててグイッと）こうしたいですよね。デザインもかわいいし、味も良いですよね。この（パッケージの）色味に懐かしさを感じながら、令和でも楽しめるよっていう感じ。
――普段、“追いクーリッシュ”するなら、どちらを先に飲みますか？
追いクーリッシュするなら、「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」からの、「クーリッシュ コーヒー」じゃないですか。「クーリッシュ コーヒー」が最後の締めがいいと思います。（「クーリッシュ コーヒー」を一口飲んで）キモティィィ〜！え、聞こえなかったですか？あ、これイルカにしか聞こえないキーの高さでした。すみません（笑）。
――CM撮影の感想や、印象に残ったシーンを教えてください。
印象に残ったシーンは、双子のおじさま、ですよね。前回は、双子の可愛い少年たちでしたけれども、今回は可愛いおじさまが、声を揃えて「あれが忘れられないんだろ？」みたいなことを言っていました。右側の額にほくろがあった方がお兄さんで、（左側の額に）ほくろがあった方が弟さんでしたね。お兄さんが弟さんを呼んで、今回の撮影に来ていただいたみたいですね。
（JESSEの撮影中、時折笑みがこぼれていたことについて）
だって、至近距離で両脇に双子のおじさまがいたから。面白かったですよ。
――“お風呂あがりの「クーリッシュ」”。冬にぴったりな開放感あふれるシチュエーションでしたね。どことなく、普段飲む「クーリッシュ」と変わる気がしますか？
この開放感に、体も良い意味でびっくりしてキモティィィ〜！感じになりますね。もう「クーリッシュ」を握った手から、わかります。「キタ、キモティィィ〜！」ってなります。（お風呂あがりと）ジム終わりでは汗のかき方が違いますから、また違った楽しみがあります。お仕事終わりでも良いですし、好きな時に（「クーリッシュ」を飲んで）開放感を味わっていただければと。さまざまな「クーリッシュ」のフレーバーがありますので、ぜひ「クーリッシュ」でさまざまなキモティィィ〜！体験をしてもらえたらうれしいです。
――今回、お風呂に浸かって妄想するシーンがありました。何かをしながらお風呂に入る「ながら風呂」を楽しまれる方々も多いです。ちなみにJESSEさんは、どんな「ながら風呂」を普段楽しまれていますか？
ながら風呂は、音楽を流してずっと歌っています。もう体を全部洗い終わってるのに全力で歌って、また汗かいて、（体を再び）洗い流すっていう（笑）。1時間まではいかないですけど、それぐらい多分歌ってるんじゃないですか。あと新曲とか覚えるときにずっとリピートして歌っています。（お風呂場では声が）反響するので、なんかキモティィィ〜！ですよね。あと、つま先上げとか筋トレをシャンプーしている間にやったりしています。また携帯はあまり見ないようにしていたんですけど、シーズンが続いていたNetflixの作品があって、それはずっと観ていましたね。
――お風呂あがりのルーティンがあれば教えてください。
「クーリッシュ」を飲むのは欠かせないですけど、それ以外の話ですよね？やっぱりタオルで体拭きますよね、まず。まずね。そしてパンツ一丁でしょう、まあそこは良いか（笑）。化粧水と乳液、パックを終わってから「クーリッシュ」をグッといただきます。そのあとはセリフ覚えですね。体が火照っているので、「クーリッシュ」で開放感よく、キモティィィ〜！良くなってスッキリさせてから、ベッドで扇風機浴びながらセリフを覚えるっていう感じですね。
