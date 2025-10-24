横山裕、『スキャンダルイブ』で大手芸能事務所のマネージャー役 配信ドラマならではの内容に「すごくドキドキ」
俳優の柴咲コウが主演し、11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）の追加キャストが発表され、SUPER EIGHTの横山裕が出演することが決定した。横山はABEMAオリジナルドラマ初出演となり、芸能界を牛耳る大手芸能事務所に所属するベテランマネージャー役を演じる。
【動画】横山裕が大手事務所マネージャー役に！インタビュー映像
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
突じょ週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を柴咲、柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏を川口春奈が演じる。
横山演じる明石隆之は、4年前にKODAMAプロダクションから独立し、新たに芸能事務所を立ち上げた咲と元同僚で同期の関係性にあたる。なお、ABEMA公式SNSにアップされた動画では、横山本人が出演を決めたときの気持ちや作品の見どころを説明している。
また、今作の本予告映像も公開された。咲の「週刊文潮の記者から連絡が来た。スキャンダル記事を出すって」という声からはじまり、「なにもしてないのに！」「もう終わりですよ！全部全部！」とスキャンダルの渦中にいる藤原玖生（浅香航大）・藤原未礼（前田敦子）夫妻らが阿鼻叫喚する様子、咲が「文潮の記事の価値を落とす」と決め奔走する姿が描かれている。
そんな中、明石が「示談に応じていただけますか？こちらとしても強引な手段は避けたいですから」と話す真意とは…。スキャンダルの裏側で巻き起こる、知られざる攻防戦の行方に注目が集まる。
■キャストコメント
▼横山裕
こんにちは、横山裕です。今日は皆さんに発表があります。このたびABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』に出演することになりました。
最初に、この話を聞いたとき、台本を読ませていただいてハッとしました。なかなか今の地上波ドラマで描きにくいんじゃないかなと、すごくドキドキしました。オファーを受けたとき、もともと僕はプロデューサーさんにお世話になっていて、そこでお話をいただいて。このプロデューサーさんだったら大丈夫って思わせてもらいましたし、内容がとにかくすごいです。また、出演者の皆さんがすごく達者な方ばかりで、皆さんとご一緒できるのがすごく楽しみだなって思いました。最終回も圧巻です。そこが見どころなんじゃないでしょうか。
僕がこのドラマで演じる明石隆之というのは、大手芸能事務所のマネージャーで、社長である鈴木保奈美さん（児玉蓉子）と、元同期で独立して戦っている柴咲コウさん（井岡咲）の2人の間でいろんな感情を抱えて葛藤する役なんですが…いろんな正義があっていろんな登場人物の感情が揺れ動いてます。そこがまさに見どころだと思うんです。なにが正義なのか、本当にわからない中みんな生きてるんだなと改めて思いました。
あんまりしゃべりすぎるとネタバレになってしまうので、このくらいにしておきます。明石の最後をみんな見届けてください。どう感情が動いているのか見ていただけたらうれしいなと思います。ぜひ、このドラマを皆さんに楽しんでいただいて、いろんな方に勧めてもらえたらうれしいなと思います。
