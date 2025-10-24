¡ÈÁÜººÆó²Ý¥ä¥°¥Á¡É¡ÖÀéÍÕ¸©·Ù¡×Ì¾¾è¤ëº¾µ½¡Ä¡¡»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Î30ÂåÃËÀ228Ëü±ßÈï³²
»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î24Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èµï½»¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¸½¶â228Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î23Æü¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÀéÍÕ¸©·Ù¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁÜººÆó²Ý¤«¤éÅÅÏÃ¤µ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤È±³¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁÜººÆó²Ý¤Î¥ä¥°¥Á¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÂç¤¤Êº¾µ½»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö3¿Í¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬19¿Í¤Ç8000Ëü±ßÁêÅö¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¸ýºÂ¤òÇã¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤ÈÆþ¶â¤Î¼±ÊÌÈÖ¹æ¤òÄ´¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â·×228Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢ºÊ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¸å¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤¬¸½¶â¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¾µ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö¢ô9110¡×