第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズが対戦。第1戦の舞台となるロジャーズセンターで23日（同24日）、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が会見を行い、報道陣の質問に答えた。

ドジャースの大谷翔平投手が今季から投手として復帰したことについて印象を問われると「僕にとっては『印象』というより、彼はもうこのリーグで間違いなく最高の選手の一人だ」と絶賛。

二刀流の活躍に「ホームランを打てるし、三振も取れる。彼がそういうことをやっても驚かない。だって彼はずっとそういう選手だから。彼のプレーの仕方には本当に敬意を持っている」と敬意を表した。

また、今回対戦する上での鍵について聞かれると「勝つこと。それだけだね」と端的に答えた。それでも先発で登板してくることに「素晴らしいと思う。彼はリーグ最高レベルの選手の一人で、本当に尊敬している。今回のワールドシリーズは、彼にとっても僕たちにとっても、そしてファンにとっても、最高の舞台になると思う」と語った。

ゲレロは今ポストシーズンは11試合で6本塁打を放ち、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズではMVPに輝いた。