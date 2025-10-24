¡Ö»Ò¥°¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥Þ¡× ¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê2Æ¬¤¬Æ»Ï©²£ÃÇ¡¡»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÀ¾Ìî¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬ÌÜ·â¡¡µ¢Âð¤·ÄÌÊó
»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î24Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÀ¾Ìî5¾ò3ÃúÌÜ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª2Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢ÅÌÊâ¤ÎÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬10¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÀè¤Ç¡¢À¾ÌîÆÖÅÄÄÌ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª2Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ïµ¢Âð¤·¤¿¸å¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤··Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬ÉÕ¶á¤Î·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ä¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÀ¾Ìî¤Ç¤Ï23Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤â¸ø±à¤Ç¥¯¥Þ2Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ä·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£