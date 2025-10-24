STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦¹¾º¹·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÛØ»³¿¶¶½¶É´ÉÆâ¤Ë½»¤à40Âå½÷À­¤¬¸½¶â200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î15Æü¡¢½÷À­¤ËÍ¹ÊØ¶É°÷¤òÌ¾¾è¤ë½÷¤«¤é¡ÖÂæËÌ¤Ë¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤¬10Ëç¤°¤é¤¤Á÷¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È±³¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¥ä¥Þ¥â¥È¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ä¸¡»¡´±¤Î¥·¥é¥«¥ï¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¥Þ¥Í¥í¥ó»ö·ï¤ÇÉâ¾å¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Î¼«Âð¤«¤é¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

½÷À­¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¶â¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢23Æü¸áÁ°¡¢¶ä¹Ô¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â200Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

23Æü¸á¸å¡¢½÷À­¤ÏºÆ¤Ó¶ä¹Ô¤òË¬¤ì¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ò²òÌó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢º¾µ½¤òµ¿¤Ã¤¿¶ä¹Ô°÷¤¬·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Öº¾µ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö¢ô9110¡×