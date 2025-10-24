¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡¡¾èÍÑ¼Ö¤ËÆ±¾è¤Î½÷À¤¬¤±¤¬¡¡´Ú¹ñÀÒ¤Î47ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷¡Ê47¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆÑ¾®ËÒ»ÔÈþÂô¤ÎÆ»Æ»130¹æ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿·ÃÄí»Ô¤Î½÷À¡Ê65¡Ë¤¬¶»¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷¡Ê47¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬Î®Äª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
