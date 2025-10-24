STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢ÅÏÅç¿¶¶½¶É´ÉÆâµï½»¤Î50Âå½÷À­¤¬¸½¶â2140Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëSNS·¿Åê»ñº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬½÷À­¤ËÀâÌÀ¤ò¤·³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º¾µ½»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö·ï¤Ï2025Ç¯8·î¾å½Ü¤´¤í¡¢½÷À­¤¬SNS¥¢¥×¥ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×»Ý¤ÎÅê¹Æ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£

½÷À­¤¬¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤Ç³ôÅê»ñ´Ø·¸¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÄ«Æü¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥¿¥Þー¥º¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤é¤ÈSNS¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ï¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢³ô¼°Åê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤«¤é10·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤Ë9²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·×2140Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ï·Ù»¡´±¤¬³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Çº¾µ½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡ÖSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¸½¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢±þ¤¸¤º¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö¢ô9110¡×