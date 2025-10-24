º£µ¨½éµù¤Ëº§°ù¿§¤Î¥µ¥±¡¡Ê¡Åç¸©ÆêÍÕÄ®¡¢ÌÚ¸ÍÀî
¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¶è°è¤À¤Ã¤¿Ê¡Åç¸©ÆêÍÕÄ®¤ÎÌÚ¸ÍÀî¤Çº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥±µù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÖ¹õ¤¤º§°ù¿§¤ä¼ã¤¤¶ä¿§¤Î·×4É¤¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¼è¤ì¤¿¥¹¥º¥¤È¶¦¤Ë¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÀîÉý¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤Î²Ï¸ýÉÕ¶á¤Ç23Æü¡¢ÌÚ¸ÍÀîµù¶¨¤ÎÁÈ¹ç°÷¤¿¤Á¤¬¹ç¤ï¤»ÌÖ¤ò°ú¤¡¢µû±Æ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡Ö¤¤¤¿¤¤¤¿¡£ÌÖ¤Î²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ¨¤¬¤¹¤Ê¤è¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¥µ¥±µù¤ÏÎãÇ¯¡¢11·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡Æ±µù¶¨¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï¤«¤Ä¤ÆËÜ½£Í¿ô¤ÎÇ¯´Ö10ËüÉ¤°Ê¾å¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤Õ²½»ö¶È¤ÎÃæÃÇ¤ä²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÇ¯´Ö¿ôÉ´É¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£