¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ÊÆ¤È¤Î¶¨µÄ·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌÃæ»ßÉ½ÌÀ¤á¤°¤ê
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃæ»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤è¤êÂÐÏÃ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨µÄ¤Î·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃæ»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÃæ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ä´ü¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀïÁè¤è¤êÂÐÏÃ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö°µÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿¿·õ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýºÇÂç¼ê¥í¥¹¥Í¥Õ¥Á¤Ê¤É¤ØÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë»î¤ß¤À¤¬¡¢°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ²¿¤«¤ò·è¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¯ÎÏ¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£