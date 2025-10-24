WHO¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î³°¤Ç´µ¼Ô1Ëü5000¿Í°Ê¾å¤¬¼£ÎÅÉ¬Í×¤È·Ù¹ð¡¡¿ÍÆ»´íµ¡¤Ï¿¼¹ï
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¿ÍÆ»´íµ¡¤Ï¡¢ÄäÀï¤«¤é2½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¿¼¹ï¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£WHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤Ï¡¢1Ëü5000¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î³°¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WHO¤Î¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï23Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Îµ²²î¤ä´¶À÷¾É¤Ï¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²õÌÇÅª¡×¤Ç¡¢´°Á´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢36¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤Î¤¦¤Á14¤·¤«²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4Ëü2000¿Í¤¬Ä¹´ü¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤ÏÊø²õ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥É¥í¥¹»á¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â70²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½1Ãû700²¯±ß¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¿ä·×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ëü5000¿Í¤Î½Å¾É´µ¼Ô¤¬¹ñ³°¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë700¿Í°Ê¾å¤¬ÈÂÁ÷¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£WHO¤Ï³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¥¶¤«¤é¤Î°åÎÅÈòÆñ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤È»Ù±çÊª»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¶ÛµÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£