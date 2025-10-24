¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤ë¤·¤ó¤è¡¼¡ª¡×³ÚÅ·¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬10·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢³ÚÅ·¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿µþÅÔ¡¦²Ö±àÂç³Ø¤ÎÆ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¡Ê21ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤ë¤·¤ó¤è¡¼¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¡ÈMAX156¥¥í¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡ÉÆ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¤ò¡¢³ÚÅ·¤¬Ã±ÆÈ1°Ì»ØÌ¾¤·¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÆ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¤¬³ÚÅ·¤«¤é1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¦¤±¤¿¡ª¡ªÆþÃÄ¤¹¤ì¤Ð²Ö±àÂç¤«¤é½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¤ó¤è¡¼¡ª¡ª¥×¥íÌîµå¤Î¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤ë¤·¤ó¤è¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö±àÂç³Ø¤ÏµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÊ©¶µ·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢2Ï²¤·¤ÆµþÅÔÀ¾»³Ã»´üÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢²Ö±àÂç³Ø¤ËÊÔÆþ¢ªÃæÂà¤·¤¿¡£
