【niko and …の新作ボトムス】がセンス別格！「着回し自由自在」「スタイルアップ効果◎」

今季のワードローブを一新するなら、【niko and …（ニコアンド）】の新作ボトムスが見逃せないかも。デイリーに使いやすいのはもちろん、体形カバーやスタイルアップも叶えてくれそうな、頼れるアイテムがお目見えしています。今回は、秋コーデに新鮮味を添えてくれる予感のスカートとパンツをピックアップ。今の気分に合う一本を見つけて、季節のオシャレを楽しんで。

注目度大なチェック柄！ 着こなしの幅が広がりそう

【niko and …】「[be with M] MisayoWAYチェックスカート」\6,600（税込）

ネル素材を使ったチェック柄スカートは、ほどよい起毛感で季節らしい温もりを添えてくれる一枚。公式オンラインストアで「着回し自由自在！」と紹介されている通り、1枚ではもちろん、ボタンを開けてパンツと重ねるスタイルなど、幅広いアレンジを楽しめるのが魅力です。クラシカルな柄が再び脚光を浴びている今、取り入れるだけで着こなしがぐっと新鮮に映りそう。

秋コーデを更新する差し色カラーも可愛い！

ブラック、グリーン、ネイビーの全3色展開で、テイストや着こなしに合わせて選べるのが魅力。きれいめ派にはシックなモノトーン、カジュアル派には差し色になるカラーがおすすめです。スタッフMisayoさん着用のネイビーは、オレンジのチェックが効いて秋冬の装いをパッと明るく演出。ボタンをたっぷり開けて巻きスカート風に仕上げれば、こなれた印象に導けます。

切り替えデザインがカギ！ スタイルアップもシャレ感も叶いそう

【niko and …】「[be with M] Misayoデニムパンツ」\8,000（税込）

引き続き人気が続くデニムを新調するなら、ひとクセ効いたこちらがおすすめ。「高見えするデニム素材」（公式オンラインストアより）を使用し、旬のカーブシルエットが体形をさりげなくカバーしてくれそう。印象に残りやすい一本だから、はくだけでデイリーコーデがぐっと垢抜けるはず！

柔らかなブルー & 切り替えデザインでデニムスタイルを更新

ブラック、ブルー、インディゴの全3色展開。スタッフMisayoさんが着用しているブルーは、淡い色味がスタイリングに抜けを生み、重たくなりがちな秋冬の装いを軽やかに見せてくれます。「ウエストもゴム & 紐で着やすさ◎ この冬大活躍する」とコメントしている通り、はき心地の良さを感じられそう。切り替えデザインが縦のラインを強調して、脚長効果も狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K