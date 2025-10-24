レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ第3節のユヴェントス戦で1ｰ0で勝利をおさめた。これでチームは4連勝と勢いに乗った状態で26日に本拠地サンティアゴ・ベルナベウで開催されるバルセロナとのエル・クラシコに臨むことが出来る。強豪との対戦でクリーンシートに貢献したGKのティボー・クルトワはラジオ局「Cope」に登場し、試合を振り返った。



「CLの重要な試合では彼らのようなチームがチャンスを作ることは普通のことだ。3ｰ0のようなスコアで圧倒することは期待できない。タフな試合になることは予想できた」





接戦をものにしたR・マドリードだがそれでも「このようなの試合とバルサとの試合を比べることはできない」とクルトワは口にした。「（昨季4敗を喫したバルセロナとの対戦について）どの試合でも僕らに勝利のチャンスはあったと思う。昨年はバルサが特に攻撃面で非常に上手くいっていたから、我々はそれを避けるように努めなければならない。彼らの猛攻を僕らは止めることができる。バルセロナとの対戦は小さな違いですべてが決まるんだ」ユヴェントスとの試合でチームのスターであるジュード・べリンガムから今季初ゴールが生まれたことはチームにとって大きな収穫だったと言えるだろう。R・マドリードは昨季の雪辱を晴らすことは出来るのか。激闘必至の伝統の一戦に注目が集まる。