第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズが対戦。第1戦の舞台となるロジャーズセンターで23日（同24日）、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が記者会見を行った。

会見では、右打者のヤンキースのジャッジや、スイッチヒッターのマリナーズ・ローリーとの攻め方と大谷翔平に対する攻め方の違い、左腕の起用法の質問が飛んだ。シュナイダー監督は「彼ら全員がパズルの一部になると思う。（大谷は）間違いなくエリートの才能だ。上位打線が回ってくるタイミングには特に注意を払わないといけない。どう対処するか、いつ動くかについてはこれまで何度も話し合ってきた」と語った。

ドジャースについては「彼ら（ドジャース）は本当に素晴らしいチームだ。打線の上位には殿堂入りクラスの選手が3人もいる。つまり、ある程度は“毒を選ぶ”ようなことになるが、それでも理解しておくべきことがある。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を見てもわかるように、(大谷は)まったく別次元の存在なんだ。フィールド上であんなことができる選手は、そう多くはいない。アーロン・ジャッジやローリーに最大限の敬意を払いつつもね。だから、こちらとしては十分注意を払いながら、できる限り多様な見せ方をしていきたい」と語った。