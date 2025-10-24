SB¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¡¢º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Î¡ÈÁë¸ý¡É¤¬À¼ÌÀ¡Äº£¤¹¤°²¿¤«Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢DeNA¤Î2µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20ºÐ¡Ë¤Î¼èºàÂÐ±þÁë¸ý¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¡¢10·î23Æü¡¢¡Öº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡È¹â¹»ÄÌ»»140È¯¡É¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¡Áº£Ç¯5·î¡Ë¤Ï52»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï2Ç¯À¸¤È¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ÈÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯7·î¼Â»Ü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤À¡£
À¼ÌÀ¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨¢¨¢¨¡¡¢¨¢¨¢¨¡¡¢¨¢¨¢¨
Æüº¢¤è¤êÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¬µ·¤Ê¤¬¤é½ñÃæ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢
ËÜÆü10·î23Æü¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë2µåÃÄ¤«¤é¤Î1°Ì»ØÌ¾¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÆþÃÄ¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÁª¼ê¼«¿È¤â¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Â¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ³§ÍÍÊý¤Ë¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÌÀÆü¤«¤é¤ÎÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ä¶¥µ»¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¨¤ËÁª¼êËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À°ì¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆó½½ºÐ¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÄÇ¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢º£¸å¤âÎÉ¤¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤ÐÂçÊÑÍÆñ¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¾°¡¢¸½ºß Ìä¹ç¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤ª¤ê³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´ÂÐ±þ¤¬ÃúÇ«¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¼¡Âè¡¢¸åÆüÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÊÀ¼ÒHP¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËöÉ®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤äÆ±ÌîµåÉô¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼êËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤´¼èºà¤Ï¤É¤¦¤«¤ª¹µ¤¨´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¿Ó¤À¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
