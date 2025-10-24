£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£°£·¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö13:19¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:19¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46698.14¡Ê+107.73¡¡+0.23%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22925.61¡Ê+185.21¡¡+0.81%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49015¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+345¡¡+0.70%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9578.57¡Ê+63.57¡¡+0.67%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24207.79¡Ê+56.66¡¡+0.23%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8225.78¡Ê+18.91¡¡+0.23%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.478¡Ê+0.034¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.997¡Ê+0.048¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.580¡Ê+0.049¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.304¡Ê+0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.583¡Ê+0.020¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.423¡Ê+0.006¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.083¡Ê+0.021¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.123¡Ê+0.010¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.663¡Ê+0.024¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.88¡Ê+3.38¡¡+5.78%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4150.50¡Ê+85.10¡¡+2.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
110184.88¡Ê+2495.22¡¡+2.32%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1682Ëü6333±ß¡Ê+381045¡¡+2.32%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
