¤­¤Î¤¦Ìë¡¢ºë¶Ì¸©¾¾ÉúÄ®¤ÎÏ©¾å¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ï¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¾¾ÉúÄ®¾¾Éú¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¡Ö¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢½ÕÆüÉô»Ô¤Ë½»¤à22ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÈÂÁ÷»þ¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ï¡¢ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Î±¦Â¦¤òÆ±Î½¤ÎÃËÀ­¤Î¸å¤í¤ËÂ³¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼Ö¤Ï¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£