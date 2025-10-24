¡È¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡É°ú¤Åö¤Æ¤¿ºå¿À¡¢ÅÏÊÕ¸¬Ó¹¤ë¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡¢µå»ù´ÆÆÄ¡×
¡È¸×ÅÞ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê66ºÐ¡Ë¤¬10·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤Î¶¥¹ç¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡¢µå»ù´ÆÆÄ¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦No.1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÌÜ¶Ì¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê21ºÐ¡Ë¤ò¹Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤¬1½äÌÜ»ØÌ¾¤·¡¢3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡¢µå»ù´ÆÆÄ¡£ºÇ¸å¤Î»Ä¤ê¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤ë¼§ÎÏ¡×¤È´¶¿´¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎ©ÀÐÀµ¹·¯ ¹Ã»Ò±à¤ÎÂç´¿À¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¡Á¡×¤ÈÎ©ÀÐÁª¼ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¼ã¼ê¤ÎÌî¼ê¤â¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤é¤é¤Ø¤ó¤¾¡ª¡ª¡×¤Èºå¿À¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
